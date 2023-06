Portugal will strategische Beteiligung an Tap behalten

Die portugiesische Regierung plant, Tap in der bevorstehenden Privatisierung nicht komplett zu verkaufen. Stattdessen möchte sich der Staat eine "strategische Beteiligung" sichern. Und es gibt weitere Bedingungen.

Flugzeuge der Tap stehen in Lissabon.

Portugal will eine strategische Beteiligung an der staatlichen Fluggesellschaft Tap behalten und die Airline nicht in Gänze veräußern. Das sagte jetzt Finanzstaatssekretär Joao Nuno Mendes.

Mendes erklärte vor einem Parlamentsausschuss, die Regierung wolle, "dass der Prozess unter Bedingungen abläuft, die mit der Beibehaltung einer strategischen öffentlichen Beteiligung an dem Unternehmen vereinbar sind".

Die Regierung sei nicht bereit, das gesamte Kapital von Tap zu verkaufen, sagte Mendes, ohne weitere Details zu nennen.

Die portugiesische Regierung hatte im April die staatliche Holdinggesellschaft "Parpublica" beauftragt, zwei unabhängige Gutachter auszuwählen, die Tap vor der Privatisierung bewerten sollen. Die Arbeiten dazu könnten laut Finanzminister Fernando Medina im Juli beginnen.

Die portugiesische Fluggesellschaft unterliegt aktuell noch einem von Brüssel genehmigten Rettungsplan in Höhe von 3,2 Milliarden Euro. Der Plan sieht eine Verkleinerung der Tap-Flotte, den Abbau tausender Arbeitsplätze und Gehaltskürzungen für die meisten Beschäftigten vor.

Tap konnte den Nettoverlust im ersten Quartal auf 57,4 Millionen Euro allerdings bereits mehr als halbieren. Die Regierung sieht die Airline bereits auf dem Weg in die Gewinnzone, was sie im Preis bei einer Übernahme berücksichtigt sehen will.

Der Regierung hatte zuvor zudem bereits verlauten lassen, es sei ihr wichtig, bei einem Verkauf den "inneren Wert" von Tap als Unternehmen zu erhalten. Tap generiere durch sein Drehkreuz in Lissabon einen Wert für Portugal, der wichtiger sei, als die Airline an sich.

Zuletzt gab es Berichte, wonach die Lufthansa Group, Air France-KLM und die International Airlines Group (IAG) um British Airways und Iberia mögliche Gebote vorbereiten.

Lufthansa hatte in der vergangenen Woche nach langen Verhandlungen mit Italien zugestimmt, mit einem Minderheitsanteil bei Ita Airways einzusteigen. Zuvor hatte Lufthansa das kategorisch ausgeschlossen und gesagt, eine Airline-Übernahme sei nur ohne Staatsbeteiligung sinnvoll.