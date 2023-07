Portugal startet Bewertungsverfahren für Tap

Ein Flugzeug der Tap Air Portugal in Frankfurt.

Die portugiesische Staatsholding Parpublica hat Ernst & Young und die portugiesische Bank Banco Finantia damit beauftragt, den Wert der staatlichen Fluggesellschaft Tap vor ihrer Privatisierung zu ermitteln. Das teilte die Holding jetzt mit.

Tap wird derzeit im Rahmen eines von Brüssel genehmigten Rettungsplans in Höhe von 3,2 Milliarden Euro (rund 3,49 Milliarden Dollar) umstrukturiert. Die Regierung will den Verkauf noch in diesem Monat einleiten, aber eine strategische Beteiligung behalten.

Parpublica teilte in einer Erklärung mit, dass "im Rahmen des Privatisierungsprozesses von Tap Ernst & Young und Banco Finantia mit der Durchführung der Bewertungen beauftragt wurden", ohne weitere Informationen zu geben. So fehlt unter anderem eine Aussage zur Dauer des Bewertungsverfahrens.

Mindestens drei große internationale Fluggesellschaften – IAG, Lufthansa und Air-France/KLM – haben bereits ihr Interesse an der Fluggesellschaft bekundet. Allerdings hat Portugal bereits Bedingungen gestellt.

Infrastrukturminister Joao Galamba sagte vergangenen Monat, dass der Erhalt des Flughafens Lissabon als Drehkreuz sowie die Sicherung einer strategischen Rolle des Staats bei Tap für Portugal die wichtigsten Bedingungen für die bevorstehende Privatisierung der Fluggesellschaft sein werden, mehr noch als der Verkaufspreis.

Der Nettoverlust der Tap hatte sich im ersten Quartal auf 57,4 Millionen Euro mehr als halbiert. Die Passagierzahlen lagen zuletzt wieder über dem Niveau von vor der Pandemie.