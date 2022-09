Polizei setzt vermehrt Drohnen ein

Die Polizei in Rheinland-Pfalz setzt in einem Pilotprojekt vermehrt auf Drohnen. Die ferngesteuerten Fluggeräte lassen sich vielseitig einsetzen, so zum Beispiel um Vermisste zu suchen oder Tatorte zu dokumentieren. Ende 2022 soll das Projekt ausgewertet werden.

Die Polizei des Landes Rheinland-Pfalz nutzt vermehrt Drohnen: Seit 2019 hat sie bereits fast 600-mal Drohnen eingesetzt. Also jedes Jahr im Durchschnitt deutlich mehr als 100-mal.

Der 2019 begonnene Pilotversuch mit den ferngesteuerten kleinen Fluggeräten soll Ende 2022 abgeschlossen sein, wie das Innenministerium in Mainz der Deutschen Presseagentur mitteilte. Dann folge eine Auswertung als Basis für weitere Entscheidungen zum Drohneneinsatz.

Gegenwärtig sind laut Ministerium in der Landespolizei "57 unbemannte Luftfahrtsysteme einsatzbereit". Die Kosten "belaufen sich auf bis zu 10.000 Euro je System". Für die Steuerung der Drohnen mit einer Höchstgeschwindigkeit von etwa 70 Kilometern pro Stunde habe die Landespolizei "181 ausgebildete Fernpilotinnen und Fernpiloten".

Bei der Ausbildung von "polizeilichen Luftfahrzeugfernführern" orientiert sich die Polizei dem Ministerium zufolge an bundesweit vereinbarten Mindeststandards. In einem fünftägigen "Grundmodul" geht es um den Flugbetrieb von Drohnen, auch nachts und in Innenräumen, sowie um Luftrecht, Wetterkunde und die Koordination mit der bemannten Luftfahrt. Zuständig für die Drohnenschulungen ist die Polizeihubschrauberstaffel Rheinland-Pfalz in Winningen bei Koblenz.

Polizisten setzen Drohnen laut Innenministerium bei der Aufnahme von Verkehrsunfällen, bei der Suche von Vermissten mit Wärmebildkameras und bei der Lagebildübertragung bei Großveranstaltungen ein.

Die wendigen Fluggeräte dokumentieren mit ihren Kameras auch Tatorte, beispielsweise nach der Amokfahrt in Trier Ende 2020 mit fünf Toten.

"Es konnten Spuren mit einer Messgenauigkeit von einem Zentimeter dokumentiert werden", erklärte dazu das Innenministerium. "Durch die schnelle Tatortaufnahme war es möglich, den Tatort noch am selben Abend freizugegeben." Aus den Aufnahmen entstehen dreidimensionale Bilder auch für Gerichtsprozesse.