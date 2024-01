Polizei untersucht mögliches menschliches Versagen nach Flugzeugkollision in Japan

Ein Airbus A350 von Japan Airlines ist bei der Landung in Tokio-Haneda mit einem Flugzeug der Küstenwache kollidiert und dabei ausgebrannt. Der Vorfall ist der erste schwere Unfall, an dem eine A350 beteiligt ist. Die Ermittlungen zur möglichen Unfallursache wurden bereits aufgenommen.

Aktualisierungsverlauf / Zusammenfassung anzeigen

Einen Tag nach der tödlichen Kollision eines japanischen Passagierflugzeugs mit einer Maschine der Küstenwache auf dem Tokioter Flughafen Haneda haben die Verkehrsbehörden des Landes mit der Untersuchung der Unfallursache begonnen. Das Japan Transport Safety Board, eine für schwere Unfälle mit Flugzeugen, Zügen und Schiffen zuständige Regierungsbehörde, nehme die ausgebrannten Wrackteile unter die Lupe, berichtete die japanische Nachrichtenagentur Kyodo.

Wie die japanischen Behörden mitteilten, erhielt die A350, die mit der Turboprop-Maschine der Küstenwache kollidiert war, die Landeerlaubnis. Das Flugzeug der Küstenwache hingegen durfte jedoch nicht starten. Dies gehe aus Mitschriften von Gesprächen mit dem Tower hervor.

Die Luftaufnahme zeigt das ausgebrannte Flugzeug der japanischen Küstenwache auf dem Flughafen Haneda. © DPA / Uncredited/Kyodo News/AP { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2024/01/5fb04600d295c477-ylADVS__wide__399", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© DPA/ Uncredited/Kyodo News/AP"} } Die Luftaufnahme zeigt das ausgebrannte Flugzeug der japanischen Küstenwache auf dem Flughafen Haneda. © DPA / Uncredited/Kyodo News/AP

Während alle 379 Personen an Bord des Passagierflugzeugs vom Typ Airbus A350 die lichterloh brennende Maschine ohne lebensgefährliche Verletzungen verlassen konnten, kam für fünf Menschen an Bord des Flugzeugs der Küstenwache jede Hilfe zu spät. Nur der Pilot der De Havilland Dash-8-Turboprop kam raus, er erlitt laut Medien schwere Verletzungen. Das Flammeninferno an der JAL-Maschine konnte mehr als acht Stunden nach der Kollision unter Kontrolle gebracht werden.

Ein Flugzeug der Japan Airlines brennt auf der Landebahn des Tokioter Flughafens Haneda. © DPA / Uncredited/Kyodo News/AP/dpa { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2024/01/5fb04400a50c8467-N8JNCL__wide__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© DPA/ Uncredited/Kyodo News/AP/dpa"} } Ein Flugzeug der Japan Airlines brennt auf der Landebahn des Tokioter Flughafens Haneda. © DPA / Uncredited/Kyodo News/AP/dpa

Alle Passagiere und die Besatzung seien innerhalb von 20 Minuten nach dem Absturz evakuiert worden, aber das in Flammen stehende Flugzeug habe mehr als sechs Stunden lang gebrannt, so die Fluggesellschaft.

Airbus schickt Expertenteam

Der Flugzeughersteller Airbus bekundete am Dienstag laut Mitteilung aus Toulouse Mitgefühl für alle von dem Unfall Betroffenen. Die A350-900 war demnach erst zwei Jahre alt. Man werde die zuständigen Behörden bei der Untersuchung des Vorfalls technisch unterstützen.

Die Absturzursache ist nach Angaben der japanischen Behörden noch unklar.

Das Japan Safety Transport Board (JTSB) untersuche den Vorfall unter Einbeziehung der Behörden in Frankreich, wo das Airbus-Flugzeug gebaut wurde, und in Großbritannien, wo die beiden Rolls-Royce-Triebwerke hergestellt wurden, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Ein Team von Forensikern des Flugzeugherstellers Airbus und der französischen Agentur BAE wird am Mittwoch in Japan eintreffen, wie Airbus mitteilte.

Die Luftaufnahme zeigt das ausgebrannte Flugzeug der Japan Airlines auf dem Flughafen Haneda. © DPA / Uncredited/Kyodo News/AP { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2024/01/5fb046008d76b9c1-bmSuXJ__wide__399", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© DPA/ Uncredited/Kyodo News/AP"} } Die Luftaufnahme zeigt das ausgebrannte Flugzeug der Japan Airlines auf dem Flughafen Haneda. © DPA / Uncredited/Kyodo News/AP

Bei dem betroffenen Flugzeug handelt es sich um die MSN 538, die im November 2021 an Japan Airlines ausgeliefert wurde und mit Rolls-Royce Trent XWB-Triebwerken ausgestattet ist, wie Airbus in einer separaten Erklärung mitteilte.

Das JTSB habe die Flugdatenschreiber und Stimmrekorder aus dem Flugzeug der Küstenwache geborgen, berichtete die Nachrichtenagentur Kyodo unter Berufung auf die Behörde. Nach den Black Boxes der Linienmaschine wurde noch gesucht.

Das ausgebrannte Flugzeug der japanischen Küstenwache ist auf dem Flughafen Haneda zu sehen. © DPA / Uncredited/Kyodo News/AP { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2024/01/5fb04600083abd05-1-g5HA4g__cinema__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© DPA/ Uncredited/Kyodo News/AP"} } Das ausgebrannte Flugzeug der japanischen Küstenwache ist auf dem Flughafen Haneda zu sehen. © DPA / Uncredited/Kyodo News/AP

Die Polizei in Tokio untersuche, ob professionelle Fahrlässigkeit zu den Toten und Verletzten geführt haben könnte, berichteten mehrere Medien, darunter Kyodo und die Wirtschaftszeitung Nikkei. Zudem wurde eine Sondereinheit gebildet, um die Landebahn zu untersuchen. Die Polizei plane, die Beteiligten zu befragen, sagte ein Sprecher, weigerte sich aber zu sagen, ob sie den Vorwurf der Fahrlässigkeit untersuche.

"Es ist gut möglich, dass es sich um menschliches Versagen handelt", sagte der Luftfahrtanalyst Hiroyuki Kobayashi, ein ehemaliger JAL-Pilot. "Flugzeugunglücke sind sehr selten auf ein einziges Problem zurückzuführen, also denke ich, dass auch diesmal zwei oder drei Probleme zu dem Unglück geführt haben", so Kobayashi.

"Clear to land 34R Japan Airlines 516"

Die Luftaufnahme zeigt das ausgebrannte Flugzeug der Japan Airlines auf dem Flughafen Haneda. © DPA / Uncredited/Kyodo News/AP { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2024/01/5fb04600f9175320-byuQuZ__wide__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© DPA/ Uncredited/Kyodo News/AP"} } Die Luftaufnahme zeigt das ausgebrannte Flugzeug der Japan Airlines auf dem Flughafen Haneda. © DPA / Uncredited/Kyodo News/AP

Die JAL-Maschine – Flug 516 – erhielt um 17:43 Uhr (Ortszeit) die Anweisung, den Anflug auf die Landebahn 34R fortzusetzen und erhielt um 17:45 Uhr die Landeerlaubnis. Dies war zwei Minuten vor der Kollision auf derselben Piste um 17:47 Uhr, wie aus den auf "liveATC.net" veröffentlichten Aufzeichnungen der Flugsicherung hervorgeht.

Die Behörden haben gerade erst mit den Ermittlungen begonnen, und die Umstände des Vorfalls sind noch unklar, einschließlich der Frage, wie die beiden Flugzeuge auf dieselbe Landebahn gelangten.

Aus den von den Behörden veröffentlichten Abschriften der Anweisungen der Flugsicherung geht jedoch hervor, dass das Flugzeug der Japan Airlines die Landeerlaubnis erhalten hatte, während das Flugzeug der Küstenwache angewiesen wurde, zu einem Wartepunkt in der Nähe der Landebahn zu rollen.

Ein Beamter der japanischen Zivilluftfahrtbehörde sagte gegenüber Reportern, dass es in diesen Abschriften keinen Hinweis darauf gebe, dass das Flugzeug der Küstenwache die Erlaubnis zum Start erhalten habe.

Der Kapitän des Flugzeugs der Küstenwache sagte, er sei auf die Landebahn gerollt, nachdem er die Erlaubnis erhalten habe, sagte ein Beamter der Küstenwache, räumte aber ein, dass es in den Protokollen keinen Hinweis darauf gebe, dass er die Erlaubnis erhalten habe.

"Das Verkehrsministerium legt objektives Material vor und wird bei der Untersuchung voll kooperieren, um sicherzustellen, dass wir gemeinsam alle möglichen Sicherheitsmaßnahmen ergreifen, um eine Wiederholung zu verhindern", sagte Japans Verkehrsminister Tetsuo Saito gegenüber Reportern.

Über 100 Flüge gestrichen

Die Maschine, eine von sechs auf dem Flughafen stationierten Flugzeugen der Küstenwache, sollte Hilfsgüter in die am Montag von dem Erdbeben der Stärke 7,6 betroffenen Gebiete bringen, bei dem 64 Menschen ums Leben kamen, während die Überlebenden mit eisigen Temperaturen und starkem Regen zu kämpfen haben.

Alle Start- und Landebahnen des verkehrsreichsten Flughafens Japans waren am Unglückstag vorübergehend geschlossen worden, konnten aber bis auf die Runway mit der Unglücksstelle wieder geöffnet werden. JAL strich für Mittwoch mehr als 40 Inlandsflüge von und nach Haneda. All Nippon Airways (ANA) sagte ebenfalls Dutzende Flüge ab.

Insgesamt wurden 116 Inlandsflüge und vier internationale Flüge gestrichen, teilte die Regierung mit.

Notflüge und Hochgeschwindigkeitszüge hätten geholfen, den Verkehr zu entlasten, sagte Kabinettschef Yoshimasa Hayashi vor Journalisten.