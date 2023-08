Politik & Gesellschaft MSC-Ita-Interesse, Flugschamzunahme, Ryanair-Geldstrafen

Das wöchentliche airliners.de-Politik-Briefing. Dieses Mal unter anderem mit der möglichen MSC-Beteiligung an Ita Airways, der wachsenden Flugscham in Deutschland und den hohen Geldstrafen gegen Ryanair in Spanien.