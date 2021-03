Jour fixe auf airliners.de: Immer mittwochs präsentieren wir die wichtigsten Meldungen der Woche zu den Luftfahrt-Rahmenbedingungen Politik, Umwelt und Recht. Nichts verpassen: Das "Politik & Gesellschaft"-Briefing gibt es auch als wöchentlichen Newsletter. Alle aktuellen Themen-Briefings finden Sie immer auf unserer Übersichtsseite.

Politik

Die Wirtschaft verschafft sich mehr Gehör in der Debatte um Lockerungen des Lockdowns. Für den Handel gibt es eine Perspektive, Grenzwerte werden gelockert, doch die Reisebranche wird vertröstet. Dort wächst der Unmut. Weiterlesen

Einst war die Internationale Tourismus-Börse in Berlin alljährlicher Treffpunkt eines boomenden Wirtschaftszweigs im Land der Reiseweltmeister. Nach einem Jahr Corona hofft man wenigstens auf mehr Reisen im Inland, doch die Öffnungsperspektive fehlt. Weiterlesen

Der saarländische Verbraucherschutzminister Reinhold Jost (SPD) holt das Thema Vorkasse bei Flügen auf die Agenda der Verbrauchschutzministerkonferenz Anfang Mai. Verbraucherschützer fordern schon lange die Bezahlung beim Check-In. Weiterlesen

Die Grünen kritisieren fehlende Umweltauflagen im staatlichen Hilfspaket für Flughäfen. Dieses hätte mit konkreten Verpflichtungen für den Klimaschutz verknüpft werden müssen. Besonders die Regionalflughäfen stehen in der Kritik, berichtet der "Tagesspiegel".

Während die Buchungen für den Sommer nur zaghaft anziehen, kommen die bisher zugesicherten Corona-Hilfen in der Luftfahrt- und Reisebranche vielerorts an ihre Grenzen. Auch die zuletzt noch zuversichtliche Condor braucht wohl erneut Hilfe. Weiterlesen

Bahn und Lufthansa wollen keine Wettbewerber mehr sein. Schnellere ICE-Direktverbindungen sollen den Frankfurter Flughafen besser anbinden. Bei guten Angeboten der Bahn könnten Flugverbindungen wegfallen, heißt es bei der Lufthansa. Weiterlesen

Wenige Wochen nach dem Amtsantritt von Präsident Joe Biden haben sich die USA und die EU im jahrelangen Streit um Subventionen für Flugzeugbauer auf eine Aussetzung der beiderseitigen Strafzölle geeinigt. Weiterlesen

Was genau erschwert den wirtschaftlichen Betrieb von Regionalflughäfen und warum kommen kleine Plätze tendenziell besser durch Corona? Im Interview mit Klaus-Jürgen Schwahn, dem Vorsitzenden der Interessengemeinschaft der regionalen Flugplätze, geht es zudem um Ideen für die Zukunft und das Zusammenspiel mit den großen Flughäfen. Weiterlesen

Regionalflughäfen in Deutschland werden meist von regionalen Stakeholdern betrieben. Dass es auch anders geht, zeigt ein internationaler Vergleich von Dr. Tolga Ülkü. Ein Blick auf verschiedene Organisationsformen und die Eigentumsverhältnisse von Flughäfen in Europa. Weiterlesen

Die Gesellschafterversammlung der Flughafen Münster/Osnabrück GmbH hat den Ausgleich des Corona-bedingten Schadens in Höhe von 10 Millionen Euro für die Jahre 2020 und 2021 in Form einer nicht rückzahlbaren Eigenkapitalzulage genehmigt, teilte der Flughafen mit. Der Aufsichtsrat habe diesen Lösungsweg bereits im Sommer des vergangenen Jahres empfohlen.

Schneller von Stuttgart nach Zürich mit besseren Anschlüssen entlang der gesamten Strecke: Das ist das Ziel des Ausbaus der "Gäubahn". Der Vorschlag des Bundesverkehrsministeriums dazu kostet mindestens 2,1 Milliarden Euro. Weiterlesen

Der Stufenplan aus dem Corona-Lockdown ist da, aber unsere Branche steht am Rande und schaut zu. Immerhin können wir wieder zum Friseur. Die Gedankenflüge über das weniger Offensichtliche hinter den Meldungen der Woche. Weiterlesen

Das war die Woche die war: Unser Europa-Kolumnist Andrew Charlton ist sich sicher: Gott hat Humor. Das ist sogar in WTO-Entscheidungen ablesbar. Oder trinkt Sie einfach gerne Wein aus Frankreich? Cheers, und à votre santé. Weiterlesen

Umwelt

Die klimaschädlichen Treibhausgasemissionen im Verkehr sind zwischen 2009 und 2018 um rund zehn Millionen auf 163 Millionen Tonnen gestiegen. Der größte Teil entfällt auf den Straßenverkehr. Der CO2-Ausstoß im innerdeutschen Flugverkehr sank hingegen. Weiterlesen

Ryanair hat bekannt gegeben, dass sie sich der "Fuelling Flight Initiative" angeschlossen hat. Diese setzt sich dafür ein, nachhaltige Flugkraftstoffe (Sustainable Aviation Fuels – SAFs) als wesentliches Element zur Erreichung von Netto-Null-Kohlenstoffemissionen in der Luftfahrtindustrie zu unterstützen.

Aktivisten der Umweltorganisation Greenpeace haben auf dem internationalen Pariser Flughafen Charles de Gaulle einen Jet teilweise grün angemalt. Die Boeing 777 der Air France war geparkt und hatte keine Passagiere an Bord, wie die Nachrichtenagentur AFP. Sicherheitskräfte nahmen die Aktivisten fest.

Recht

Piloten, denen zu Beginn der Corona-Krise gekündigt wurde, ziehen gegen Helvetic vor Gericht, berichtet die "Luzerner Zeitung". Die Piloten halten ihre Kündigung für unrechtmässig. Schlichtungsverhandlungen waren zuvor fehlgeschlagen.

Wer einen annullierten Flug umbucht, kann das nur für einen Zeitpunkt tun, der einen Bezug zum ursprünglichen Reisedatum aufweist. Wer den Flug mehrere Monate in die Zukunft verschiebt, muss mit einem Aufpreis rechnen, entscheidet ein Gericht. Weiterlesen

Was ein Flug am Ende wirklich kostet, wird mitunter erst am Ende der Buchung klar. Airlines müssen dabei die Gebühren offenlegen. Ein Verweis aufs Kleingedruckte reicht nicht. Weiterlesen