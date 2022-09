Jour fixe auf airliners.de: Immer mittwochs präsentieren wir die wichtigsten Meldungen der Woche zu den Luftfahrt-Rahmenbedingungen Politik, Umwelt und Recht. Nichts verpassen: Das "Politik & Gesellschaft"-Briefing gibt es für "airliners+"-Abonnenten als wöchentlichen Newsletter. Alle aktuellen Themen-Briefings finden Sie immer auf unserer Übersichtsseite.

Politik

Italien verhandelt nicht mehr mit Lufthansa über Ita Airways. Die staatliche italienische Fluggesellschaft soll mehrheitlich an den US-Investmentfonds Certares gehen, der zusammen mit Delta Air Lines und Air France-KLM geboten hatte. Lufthansa hatte wohl auf Absicherungen bestanden. Weiterlesen

Ab Oktober entfällt die Maskenpflicht an Bord von Flugzeugen wohl ganz. Zuvor hatte das Bundeskabinett eine Verschärfung der Maskenpflicht von OP auf FFP2-Masken ab Oktober angekündigt. Unter anderem die FDP hatte den Plan kritisiert. Weiterlesen

Russland erlaubt es seinen Fluggesellschaften, wieder den seit Kriegsbeginn gesperrten Luftraum in Südrussland zu nutzen. Dadurch werden Flüge nach Sotschi bis zu 30 Minuten kürzer. Für die Flüge soll ein zehn Kilometer breiter Korridor eingerichtet werden. Weiterlesen

Saudi-Arabien will eine zweite Airline neben Saudia gründen. Sie wird wahrscheinlich "Ria" heißen und soll Emirates die Stirn bieten können. Wie "Arabian Business" berichtet, soll Ria im vierten Quartal 2022 gegründet und ein Drehkreuz in Riad errichtet werden. Der saudische Public Investment Fund unterstützt Ria mit 30 Milliarden Dollar.

Um den Zeitverzug und die explodierten Kosten beim Bau des Flughafens Berlin Brandenburg zu klären, muss der Untersuchungsausschuss des Brandenburger Landtags die Akten durchgehen. Der Ausschuss verlangt sie in digitaler Form. Weiterlesen

Recht

Lufthansa muss auch weiterhin Zubringerflüge für Condor durchführen – und darf die Vereinbarung dazu auch weiterhin nicht kündigen. Das hat das Bundeskartellamt jetzt entschieden. Zuvor galt diese Regel nur bis Ende des Sommerflugplans. Weiterlesen

Das Landgericht Düsseldorf hat eine einstweilige Verfügung gegen die Lufthansa-Tochter Brussels Airlines erlassen. Wie "Touristik aktuell" berichtet, hatte die Verbraucherzentrale NRW wegen schlechter Erreichbarkeit der Hotlines geklagt.

Brussels Airlines präsentiert eine neues Logo. © Brussels Airlines

Flugtickets werden überall auf der Welt direkt bei der Buchung bezahlt. Deutsche Verbraucherschützer wollen die Vorkasse nun abschaffen – und schielen dabei schon auf die Neuregelung der EU-Fluggastrechte. Die befinden sich schon lange in einem "verfassungsrechtlich bedenklichen Zustand". Weiterlesen

Umwelt

Der Klimawandel könnte die Anzahl an schweren Turbulenzen im Flug in den nächsten Jahrzehnten verdoppeln oder sogar verdreifachen. Das erklärt ein Atmosphärenwissenschafter an der University of Reading in Großbritannien, die Computersimulationen durchgeführt hat, gegenüber "CNN". Der Klimawandel verändere die Jetstreams in großen Höhen und mache sie instabiler.

Synhelion, eine Ausgründung der ETH Zürich, hat mit dem Bau einer Anlage für nachhaltige Treibstoffe begonnen, wie das Unternehmen meldet. Gewonnen wird der Treibstoff mithilfe einer Solaranlage. Die Lufthansa-Gruppe zeigte zuvor bereits Interesse an der Technik.

Serie Basiswissen SAF Nachhaltiges Kerosin soll helfen, die Klimawirkung des Luftverkehrs zu reduzieren, bis neue Technologien zur Verfügung stehen. 6 Artikel 50 Minuten Zur Serie

Umweltschonendes Fliegen mit neuen Antrieben – das versprechen zahlreiche Luftfahrt-Start-ups. Los geht es auf der Kurzstrecke. Mit den neuen Fluggeräten kommen dort auch ganz neue Mobilitätskonzepte. Weiterlesen