Jour fixe auf airliners.de: Immer mittwochs präsentieren wir die wichtigsten Meldungen der Woche zu den Luftfahrt-Rahmenbedingungen Politik, Umwelt und Recht.

Politik

Bund und Länder wollten in der Corona-Krise gemeinsam die deutschen Flughäfen entlasten. Doch die Bundesregierung konzentriert sich auf die als "international" deklarierten Airports. In das kleiner ausfallende Paket rechnet der Bund zudem seine finanziellen Verpflichtungen als Eigentümer einiger Flughäfen mit ein. Weiterlesen

In der Krise muss die Politik in die Luftfahrt investieren, findet der BDL. Nur so sei der ökologische Umbau zu schaffen. Das Flughafen-Hilfspaket wird begrüßt, doch ein Standort kann nicht verstehen, warum er leer ausgehen soll. Weiterlesen