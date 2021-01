Jour fixe auf airliners.de: Immer mittwochs präsentieren wir die wichtigsten Meldungen der Woche zu den Luftfahrt-Rahmenbedingungen Politik, Umwelt und Recht. Nichts verpassen: Das "Politik & Gesellschaft"-Briefing gibt es auch als wöchentlichen Newsletter. Alle aktuellen Themen-Briefings finden Sie immer auf unserer Übersichtsseite.

Politik

Thomas Bareiß (CDU), Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, rechnet nicht damit, dass Urlaub in den Osterferien wieder möglich sein wird. "Ich glaube, dass Reisen etwas ist, das die nächsten zwei, drei Monate noch sehr schwer vorstellbar ist", so Bareiß am Montag gegenüber "RTL". Er rechnet mit einer Entspannung ab den Pfingstferien.

Wer aus einem Risikoland nach Deutschland zurückkehrt, muss vom 11. Januar an bei der Einreise zwingend einen Coronatest vorweisen, meldet "Reise vor 9". Die Regelung würde also derzeit für nahezu alle beliebten Reisezielen gelten, so das Portal.