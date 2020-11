Jour fixe auf airliners.de: Immer mittwochs präsentieren wir die wichtigsten Meldungen der Woche zu den Luftfahrt-Rahmenbedingungen Politik, Umwelt und Recht. Nichts verpassen: Das "Politik & Gesellschaft"-Briefing gibt es auch als wöchentlichen Newsletter. Alle aktuellen Themen-Briefings finden Sie immer auf unserer Übersichtsseite.

Politik

Der Bund will mit Unterstützung der Länder der strauchelnden Luftverkehrswirtschaft in Deutschland helfen. In erster Linie geht es um die Flughäfen, an denen der Bund beteiligt ist und die Flugsicherung. Im Raum stehen eine Milliarde Euro. Die Länder müssen noch zustimmen. Weiterlesen

Die FDP im Bundestag fordert von der Bundesregierung mehr Unterstützung für die von der Corona-Krise gebeutelte Luftverkehrswirtschaft. Die Vorschläge unter anderem: Abschaffung der Luftverkehrsteuer und Reisen wieder ermöglichen. Weiterlesen