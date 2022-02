Politik & Gesellschaft BER-Beihilfen, Krisengebietüberflüge, Dortmund-Nachtflüge

Das wöchentliche airliners.de-Politik-Briefing. Dieses Mal unter anderem mit der Sorge der Piloten vor Überflügen in Krisengebieten, dem Aus für Nachtflüge in Dortmund und einem Trugschluss in Sachen Umwelt und Billigflügen.