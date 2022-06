Kurzmeldung Plaza Premium Group eröffnet Lounge am Flughafen Frankfurt

Die Plaza Premium Group eröffnet ihre erste Lounge in Deutschland – am Flughafen Frankfurt im Terminal 2. Die Lounge befindet sich am Gate D8 im Fluggastbereich D und E (Non-Schengen) und ist für alle Passagiere unabhängig von Airline und Buchungsklasse geöffnet, kostet jedoch Eintritt, wie der Flughafenbetreiber Fraport mitteilt.