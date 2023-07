Play steuert ab dem 14. Dezember ihren nächsten Flughafen in Deutschland an. In der Wintersaison geht es neu nach Frankfurt, wie die isländische Billigairline mitteilt. Die Mainmetropole wird dann viermal die Woche ab Reykjavik bedient. Play fliegt die Strecke jeweils montags, donnerstags, freitags und sonntags.