Planungen für häusliche Quarantäne für Passagiere aus Drittsataaten

Deutschland erwägt, aus Nicht-EU-Staaten ankommende Reisende für zwei Wochen in häusliche Quarantäne zu schicken. Darüber soll das Corona-Krisenkabinett an heute beraten. Der Funke-Mediengruppe zufolge geht es um Passagiere aus Drittstaaten außerhalb der EU, die an den internationalen Flughäfen München, Frankfurt am Main, Düsseldorf, Hamburg und Berlin ankommen.