Pilotprojekt für Ausbildung von Leipziger Flughafenfeuerwehr

Künftig soll der Nachwuchs für die sächsische Berufsfeuerwehr und die Werkfeuerwehr am Flughafen Leipzig/Halle auch in Leipzig ausgebildet werden, schreibt die "Mitteldeutsche Zeitung". Die Notwendigkeit für eine neue Feuerwehrschule ergebe sich aus dem enormen Bedarf an Feuerwehrleuten in Sachsen.