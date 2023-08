Pilotenverbände warnen vor Risiken durch Übermüdung im Cockpit

Piloten beklagen zu lange Dienstzeiten und zu kurze Pausen. Die Verbände stützten sich bei ihrer Warnung vor Übermüdung im Cockpit auf eine Umfrage, die vom europäischen Piloten-Dachverband ECA in Auftrag gegeben wurde.

Piloten beklagen nach einer Umfrage ihres europäischen Berufsverbandes ECA zunehmende Übermüdung bei der Arbeit durch zu lange Dienstzeiten und zu kurze Pausen.

Drei von vier im Juli befragte Cockpit-Beschäftigte erklärten, sich zwischen den Flugdiensten nicht ausreichend erholen zu können, teilte die deutsche Pilotenlobby Vereinigung Cockpit (VC) am Montag mit. Ebenso viele hätten mindestens einmal in den vier Wochen der Umfrage einen Sekundenschlaf während des Flugbetriebs erlebt.

Fast jeder fünfte Kapitän musste anordnen, die maximal zulässige Dienstzeit der Besatzung wegen besonderer Umstände wie Umwegen aufgrund schlechten Wetters zu verlängern.

"Sicherheitsrisiken durch Müdigkeit werden von vielen europäischen Fluggesellschaften nicht ausreichend ernst genommen", kritisierte Vivianne Rehaag, VC-Vorständin für Flugsicherheit. "Wir sehen ernsthafte Unzulänglichkeiten bei den Airlines für das Risikomanagement gegen Müdigkeit und Lücken bei der Überwachung durch die Aufsichtsbehörden."

So hätten sechs von zehn Kapitänen Bedenken, eine Verlängerung der Dienstzeit für die Crew zu verweigern, was auf Druck durch den Arbeitgeber hinweist. Nur elf Prozent der Piloten gaben an, dass ihre Fluggesellschaft aufgrund von Müdigkeitsberichten betriebliche Änderungen zur Verbesserung der Sicherheit vorgenommen hat.

Teilgenommen an der Umfrage hatten knapp 7000 Flugzeuglenker aus 31 europäischen Ländern. Ergebnisse zu einzelnen Airlines wurden nicht genannt. Die VC forderte die Behörden auf, die Zustände in Großbritannien, Irland, Malta und Spanien genau zu untersuchen. Dort registrierte Fluggesellschaften hätten besonders schlecht abgeschnitten.

Die Daten wurden vom 1. bis 22. Juli im Auftrag der ECA von der britischen Beratungsgesellschaft Baines Simmons Ltd erhoben. Bei mehreren Fragen wurde ein vierwöchiger Rückblickszeitraum zugrunde gelegt, so dass nicht der Höhepunkt des Sommerbetriebs, sondern das «Hochfahren» vor der Sommerreisewelle seit Anfang Juni erfasst wurde. Teilgenommen haben 6893 Personen, davon waren 54,5 Prozent Kapitän.