Piloten entscheiden bis Mitte August über Lufthansa-Tarifvertrag

Die Lufthansa-Piloten sollen gleich Anfang August über das jüngste Tarifangebot des Kranich-Konzerns entscheiden. Die Abstimmung soll laut Vereinigung Cockpit innerhalb von zwei Wochen abgeschlossen sein. Streiks in der verkehrsreichen Sommersaison könnten also vom Tisch sein.

Das Cockpit-Personal der Lufthansa wird voraussichtlich bis Mitte August über die Annahme des kürzlich ausgehandelten Tarifpakets oder einen Streik bei der Airline entscheiden.

Die Abstimmung darüber werde in dieser Woche beginnen und innerhalb von zwei Wochen abgeschlossen werden, sagte ein Sprecher der Pilotenvereinigung Cockpit (VC).

Die VC hatte mit der Lufthansa in der vergangenen Woche ein Paket mit höheren Gehältern und vielen anderen Punkten ausgehandelt. Sie legte dieses ihren Mitgliedern zur Abstimmung vor.

Erst bei einer Mehrheit dafür will die Gewerkschaft den Abschluss für die Hauptmarke Lufthansa und die Frachttochter Lufthansa Cargo besiegeln. In diesem Fall blieben Lufthansa-Kunden viele Flugstreichungen mitten in der Sommerreisesaison erspart.

7,5 Prozent mehr Gehalt

Die Lufthansa begrüßte jüngst den Fortschritt bei den Gesprächen. Es sei "als positive Entwicklung zu werten, dass die konstruktiven Verhandlungen mit der Vereinigung Cockpit zu einem guten Ergebnis geführt haben." Zu den Inhalten des Ergebnisses und zum weiteren Fortgang wolle sich der Arbeitgeber nicht äußern.

Medienberichten zufolge bot die Lufthansa zuletzt 7,5 Prozent mehr Gehalt ab 2024 an und einen einmaligen steuerfreien Inflationsausgleich von 3000 Euro sofort. Die Piloten hatten ein Plus von 8,5 Prozent bei einem Jahr Laufzeit gefordert. Verhandelt wurde auch über viele andere Punkte wie zur Dienstplanung und Zuschlägen.

In dem Tarifstreit hatten die Piloten Anfang September 2022 gestreikt, die Lufthansa musste an dem Tag fast alle ihre Flüge streichen. Beide Seiten einigten sich auf eine Zwischenlösung bis Ende Juni dieses Jahres. Die Pilotinnen und Piloten bekamen damals rückwirkend ab August 2022 sowie ab April 2023 jeweils 490 Euro mehr im Monat.