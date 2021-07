Piloten drohen bei Lufthansa Cargo mit Ende von Corona-Sonderregeln

Die Piloten von Lufthansa Cargo steigen aus den Sonderregelungen zum Corona-Flugbetrieb aus. Drohende Flugausfälle konnten gerade noch so angewendet werden. Beide Seiten wollen verhandeln.

Bei der Lufthansa hängt der Haussegen mit den Piloten immer schiefer. Bei der florierenden Frachttochter Lufthansa Cargo konnten zahlreiche Flugausfälle nur knapp verhindert werden, nachdem die Piloten Corona-Sondervereinbarungen aufgekündigt hatten.

Mit der Regelungsabsprache zu erweiterten Einsatzmöglichkeiten des Personals war der boomende Frachtverkehr erst ermöglicht worden.

Unternehmen und Personalvertretung haben nach Informationen des Portals "aero.de" vereinbart, die Regeln noch eine Woche in Kraft zu halten, um zu einer vertraglichen Lösung zu kommen. "Bei uns läuft nach wie vor alles", erklärte eine Cargo-Sprecherin am Montag. In dieser Woche wollen beide Seiten weiter verhandeln.

Cockpitpersonal weiter in Kurzarbeit

Hintergrund ist der Personalüberhang bei dem von Corona gebeutelten Luftverkehrskonzern, der viele Piloten in die Kurzarbeit geschickt hat. Bis zu 1500 der rund 5000 Kapitäne und Co-Piloten aus dem Konzerntarifvertrag könnten wegen der fehlenden Nachfrage im kommenden Frühjahr ihre Jobs verlieren.

Entsprechende Sozialplanverhandlungen sind nach Angaben beider Seiten im Gange für die Flugbetriebe Lufthansa Passage und eben für die Lufthansa Cargo.

Bei der Frachtgesellschaft stimmen in der Pandemie zwar Nachfrage und Gewinne, aber der Konzern verlagert aus Kostengründen immer mehr Geschäft auf das nicht vom Konzerntarifvertrag erfasste Joint Venture "Aerologic".

Auch das vor Jahren beschlossene Aus der MD-11 könnte für bis zu 160 Piloten das Karriereende bedeuten. Sie empören sich nun, das zwei zusätzliche Mittelstreckenfrachter bei der Tochter Lufthansa Cityline ebenfalls außerhalb des KTV fliegen sollen.