Piloten haben Anspruch auf "No accident / no incident-Report"

Airlines können Piloten einen "No accident / no incident"-Report nicht mehr verwehren. Einen Anspruch auf das bei einem Airlinewechsel wichtige Zeugnis hat das Landesarbeitsgericht Düsseldorf jetzt zweitinstanzlich bestätigt.

Piloten müssen sich nicht mehr damit zufriedengeben, dass Airlines lediglich im Arbeitszeugnis erwähnen, sie hätten keinen Unfall gehabt oder dass Airlines einen "No accident / no incident-Report" auf besondere Anforderung direkt an einen Folgearbeitgeber versenden.

Stattdessen gibt es nun einen Anspruch auf die Ausstellung des speziellen Reports, der bezeugt, dass ein Pilot während des Flugdienstes für die Fluggesellschaft nicht in einen Unfall oder Zwischenfall verwickelt war. Das Dokument ist für Piloten wichtig, wenn sie sich bei einer anderen Airline bewerben wollen.

Ein ehemals in Düsseldorf stationierter Pilot eines ausländischen Airlinekonzerns hatte nach seiner Kündigung im Zuge der Schließung der deutschen Basis einen "No accident / no incident-Report" verlangt. Die Fluggesellschaft verwehrte ihm jedoch das Zeugnis, woraufhin der Pilot vor Gericht zog und dagegen klagte.

Das Landesarbeitsgericht (LAG) Düsseldorf urteilte nun, dass der Kläger einen Anspruch auf das begehrte Dokument hat, wie Ingolf Schumacher von der betreuenden Anwaltskanzlei Schwegler Rechtsanwälte aus Frankfurt am Main mitteilt. In der Urteilsbegründung (Urteil vom 21.01.2022, 7 Sa 409/21) verweist das LAG Düsseldorf zudem darauf, dass das Urteil als Präzedenzfall für zukünftige, vergleichbare Fälle Musterfunktion erlangen könne.

Anspruch auf Report

Das Gericht zog dabei Parallelen zu dem Anspruch auf ein Zwischenzeugnis. Schuldner dafür sei bei Ausspruch der Kündigung beziehungsweise vor einem Betriebsübergang der Arbeitgeber. Das Argument von Laudamotion, den Report auf Anfrage an den Folgearbeitgeber weiterzuleiten, sei zwar im Ryanair-Konzern üblich, greift für das LAG nicht. Das Risiko, dass die Bescheinigung dort nicht ankomme, sei zu hoch, um den Report nicht mit eigenen Händen beim nächsten Arbeitgeber vorlegen zu wollen.

Der Pilot hatte sich darauf berufen, dass die "No accident / no incident Report"-Bescheinigung in der Luftfahrtbranche üblich und wie die Vorlage eines Zeugnisses sei. Bei der weit überwiegenden Anzahl an in- und ausländischen Fluggesellschaften und Personalleasingunternehmen sei es für eine erfolgreiche Bewerbung als Pilot Voraussetzung, eine solche Bescheinigung vorzulegen. Ohne den Report werde er nur schwer eine neue Stelle finden.