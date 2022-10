Fraport nimmt am Frankfurter Flughafen ein weiteres Photovoltaik-Projekt in Angriff. Laut Mitteilung ist die Demonstrationsanlage mit 20 PV-Panels und einer Leistung von 8,4 Kilowatt am südwestlichen Ende der Startbahn West installiert. In der finalen Ausbaustufe soll sich die Anlage auf einer Länge von 2600 Metern erstrecken und dann eine Leistung von bis zu 13 Megawatt erbringen.