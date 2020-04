Pressekonferenz zur Übernahme der Condor durch die Lot-Mutter PGL am 24.01.2020.

Kaum jemand möchte angesichts der Corona-Epidemie noch belastbare Prognosen zur Entwicklung des Luftverkehrs in nächster Zeit abgeben. In Polen sollen sich Stimmen mehren, die von einer Übernahme der Condor in dieser Situation nicht viel halten.