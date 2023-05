Pfingsten: Düsseldorf zieht positive Bilanz vor Sommereisezeit

Am langen Pfingstwochenende verzeichnete der Flughafen Düsseldorf ein hohes Verkehrsaufkommen. Mit gut 2700 Flugbewegungen und 380.000 Passagieren übertraf der Flughafen die Zahlen der vergangenen Osterferien und des langen Himmelfahrts-Wochenendes.

Der Vorsitzende der Geschäftsführung des Flughafens Düsseldorf, Lars Redeligx, spricht von einer "erfolgreichen Generalprobe für die kommende Urlaubssaison".

Die Passagier- und Gepäckabfertigung seien weitgehend reibungslos verlaufen. Lediglich am verkehrsreichsten Tag, dem Freitag, kam es bei einzelnen Check-in-Schaltern zu Schlangenbildungen. Außerdem mussten manche der ankommenden Fluggäste am Nachmittag etwas länger auf ihr Gepäck warten, so der Flughafen.

Die beliebtesten Reiseziele über Pfingsten waren laut Airport Palma de Mallorca, Antalya, Heraklion, Dubai, Barcelona und Hurghada.