Personalrochade im Verwaltungsrat der Schweizer Flugsicherung

Die Generalversammlung der Schweizer Flugsicherung Skyguide hat Aldo C. Schellenberg neu in den Verwaltungsrat gewählt. Laut Mitteilung tritt er die Nachfolge von Bernhard Müller an, der dem Verwaltungsrat zwölf Jahre als Vizepräsident gedient hat. Das Vizepräsidium übernimmt neu die bisherige Verwaltungsrätin Anne Bobillier.