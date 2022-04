Personalprobleme führen zu ersten Oster-Flugausfällen in Deutschland

Für die anstehenden Osterferien erwartet die Branche Probleme an den Flughäfen. Vor allem an der Security und bei den Bodenverkehrsdiensten gibt es Personalmangel. Jetzt werden erste Flüge vorsorglich gestrichen.

In einer Schlange warten Passagiere im Flughafen in Düsseldorf auf ihre Abfertigung.

Die Flughäfen warnen bereits seit einiger Zeit vor längeren Wartezeiten in der Osterreisewelle. Wegen Personalengpässen beim Flughafenbetreiber Fraport müssen Airlines am Frankfurter Flughafen nun erste Flüge streichen. Es handele sich vorwiegend um vereinzelte Zubringerflüge im Inland, sagte eine Lufthansa-Sprecherin am Donnerstag auf Anfrage.

"Wir versuchen, die Auswirkungen so gering wie möglich zu halten und die Gäste auf die Bahn umzubuchen." Zur Zahl der betroffenen Verbindungen wurden keine Angaben gemacht. In vielen Bundesländern, darunter Hessen, Bayern und Nordrhein-Westfalen, beginnen Ende der Woche die Osterferien.

Der Flughafenbetreiber hatte am Mittwoch auf Twitter mitgeteilt, man ergreife zusammen mit den Fluggesellschaften und Dienstleistern verschiedene Maßnahmen, um den Betrieb zu stabilisieren angesichts von Aufkommensspitzen, Folgen der Corona-Pandemie und Personalengpässen. Das umfasse auch die Streichung einzelner Flüge durch Airlines.

"Insbesondere am späten Vormittag und in den frühen Nachmittagsstunden werden uns extreme Aufkommensspitzen vor eine große operative Herausforderung stellen", sagte Fraport-Manager Alexander Laukenmann jüngst. Trotz umfangreicher Maßnahmen unter anderem zur Rekrutierung von Mitarbeitern stehe noch nicht überall wieder in ausreichendem Maß Personal zur Verfügung.

BER erwartet Probleme

Auch der Hauptstadtflughafen BER kämpft über die verkehrsreichen Osterferien mit einer äußerst dünnen Personaldecke bei den am Ablauf beteiligten Unternehmen.

"Grundsätzlich ist die Personaldecke bei vielen Partnern zum Osterreiseverkehr ausreichend, aber nicht komfortabel", sagte BER-Chefin Aletta von Massenbach der Deutschen Presse-Agentur. "Das war zum Jahresbeginn von Januar bis März noch in Ordnung. Aber für diese Spitzen, die wir jetzt erwarten, kann an neuralgischen Punkten des Flughafens wie bei den Bodenverkehrsdiensten und bei der Sicherheit der Puffer beim Personal fehlen."

Vor allem unvorhergesehene Corona-Erkrankungen könnten dann zum Problem werden. Die Folge: Längere Wartezeiten sind erneut nicht auszuschließen. Einen Knackpunkt bilden laut von Massenbach die Sicherheitskontrollen.

Ein weiterer Engpass seien die Bodendienstleister, die sich etwa um das Ein- und Ausladen des Gepäcks kümmerten. "Viele Menschen haben die Unternehmen am BER während des Umzugs und aufgrund der Pandemie verlassen. Neue zu rekrutieren ist eine Herausforderung", sagte die Flughafenchefin.

Airlines rufen Passagiere zu Umsicht auf

Die Flughäfen appellieren an Fluggäste, sich gut vorzubereiten. Michael Engel, Geschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Fluggesellschaften sagt: "Damit der Start in den Urlaub gelingt, bitten wir unsere Fluggäste mitzuhelfen, indem sie gut vorbereitet an den Flughafen kommen."

Dazu gehöre das Nutzen des Online-Check-ins und der digitalen Corona-Dokumentenprüfung, um den Vorgang am Gepäckaufgabeschalter zu beschleunigen. Am Schalter selbst sollten vorsorglich auch alle Reise- und wo erforderlich Corona-Dokumente in den Händen bereitgehalten werden. Dies gelte auch für die Passkontrolle.

Insbesondere bei den Luftsicherheitskontrollen können Passagiere durch eine gute Vorbereitung dazu beitragen, Verzögerungen zu vermeiden. Engel: "Fluggäste sollten beim Packen des Handgepäcks unbedingt darauf achten, was in das Handgepäck darf – und was nicht. Flüssigkeiten, Gele und Sprays dürfen nur bis zu einer maximalen Menge von jeweils bis zu 100 ml ins Handgepäck. Idealerweise sollten diese Gegenstände ins Aufgabegepäck. Dies gilt auch für Marmeladen, Schokoaufstriche, Quarkspeisen und viele andere Dinge, von denen sich Passagiere dann sonst leider in der Sicherheitskontrolle trennen müssen."