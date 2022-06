Personalmangel: Flughafen Amsterdam-Schiphol will Flüge reduzieren

Auch am Flughafen Amsterdam-Schiphol mangelt es an Personal. Der Airport will daher die Anzahl der Flüge und Passagiere im Sommer reduzieren. Das fehlende Personal an den Sicherheitskontrollen hatte zu langen Warteschlangen geführt.

Der Flughafen Amsterdam-Schiphol will im Sommer die Zahl der Flüge und Passagiere reduzieren, um lange Warteschlangen von Reisenden zu vermeiden.

Der Airport habe die Fluggesellschaften und Reiseagenturen bereits darüber informiert, "dass es notwendig ist, die Zahl der Reisenden zu begrenzen, die vom Flughafen jeden Tag abfliegen", teilten die Betreiber des niederländischen Flughafens am Donnerstag mit.

Grund sei ein Personalmangel bei den Sicherheitskontrollen, erklärte die Flughafenleitung. Dieser Personalmangel hatte bereits in den vergangenen Wochen in Amsterdam-Schiphol für lange Warteschlangen gesorgt. Andere europäische Flughäfen haben mit dem gleichen Problem zu kämpfen.

In Folge der Aufhebung der Corona-Beschränkungen erwartet Schiphol nach eigenen Angaben 60 Millionen Passagiere in diesem Jahr, im Vergleich zu 25,5 Millionen im Jahr 2021.

Die Entscheidung zur Reduzierung der Zahlen sei "schweren Herzens" getroffen worden, erklärte Flughafenchef Dick Benschop. Nach den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie sollten die Reisenden nach seinen Worten eigentlich mit "offenen Armen" empfangen werden.

Auch Flughäfen in Nachbarländern hätten wegen Personalmangels ähnliche Maßnahmen treffen müssen, so in Frankfurt am Main und in London-Heathrow, betonte er.

Der Verband niederländischer Reisebüros (ANVR) will den Flughafen Schiphol wegen der abgesagten Flüge auf Entschädigungszahlungen verklagen.