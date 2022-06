Personalmangel in der Branche offenbar viel größer

In der Luftfahrt zeichnet sich nach einer neuen Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) ein Fachkräftemangel ab. Grund dafür sind anhaltende Nachwirkungen der Corona-Einschränkungen in den vergangenen Jahren, heißt es in der Analyse. Für eine Normalisierung des Flugverkehrs auf Vorkrisenniveau fehlt es demnach zurzeit an Personal.

Das Problem: Viele Arbeitskräfte haben sich den Angaben nach während der Pandemie andere Jobs gesucht, sind in Rente gegangen oder wurden entlassen. Gleichzeitig konnten Stellen nicht nachbesetzt werden. Insgesamt sei die Zahl der Beschäftigten um mehrere Tausend gesunken. Gleichzeitig gebe es auf dem Arbeitsmarkt derzeit aber keine Reserven, um die Lücken zu füllen.

Demnach schrumpfte die Zahl der Beschäftigten in der Luftfahrt zwischen 2019 und 2021 um rund vier Prozent. Bei Servicekräften gab es einen Rückgang von 6000 Beschäftigten, dazu kommen 1200 Bodenkräfte im technischen Luftverkehrsbetrieb.

Zugleich gebe es "keine Reserven mehr am Arbeitsmarkt", um diese Lücken beim Luft- und Bodenpersonal zu füllen, heißt es in der am Mittwoch vorgelegten Untersuchung. Sie nimmt die Auswirkungen der Corona-Krise auf den Sektor, der stark unter den Einschränkungen gelitten hatte, unter die Lupe.

Politik und Branche kommen auf deutlich niedrigere Zahlen

An deutschen Flughäfen fehlen der IW-Studie zufolge derzeit also rund 7200 Fachkräfte. Die Branche selbst sowie Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hatten bislang von deutlich weniger nicht besetzten Stellen gesprochen. "Derzeit fehlen nach Angaben der Luftverkehrswirtschaft in allen Bereichen rund 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter", teilte das Bundesverkehrsministerium nach einem Gespräch mit Branchenvertretern und Gewerkschaften Mitte Juni mit.

Der Personalmangel im Handling an deutschen Flughäfen soll durch den kurzfristigen Einsatz von 2000 Aushilfsarbeitern aus der Türkei überbrückt werden.

Die Arbeitgeberverbände der Bodenverkehrsdienste hätten bei ihren Rekrutierungsaktivitäten auch Interessenbekundungen von etwa 2000 Personen aus der Türkei erreicht, hieß es beim Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL).

Besonders Servicekräfte fehlen

Die IW-Studie basiert auf Daten aus der IW-Fachkräftedatenbank, die wiederum auf Sonderauswertungen der Beschäftigtenstatistik der Bundesagentur für Arbeit basiert. Die genannten Jahreszeiträume beziehen sich jeweils auf den Zwölfmonatsdurchschnitt vom 1. Juli des ersten genannten Jahres bis zum 30. Juni des zweiten genannten Jahres.

Besonders betroffen ist den Angaben zufolge der Bereich der Servicefachkräfte im Luftverkehr, also unter anderem der Flugbegleiterinnen und -begleiter. Hier sei die Zahl der Beschäftigten vom Vorkrisenzeitraum 2018/2019 zu den Jahren 2020/2021 trotz Kurzarbeit um 15 Prozent gesunken.

Bei den sogenannten Fachkräften im technischen Luftverkehrsbetrieb, unter die etwa Flugzeugabfertigerinnen und -abfertiger fallen, ging die Zahl im gleichen Zeitrum um 12,9 Prozent zurück.

Besser sieht es bei den Pilotinnen und Piloten aus, hier sank die Zahl der Beschäftigten lediglich um 1,5 Prozent. Laut der Studie sind deren Kenntnisse kaum auf andere Arbeitsfelder zu übertragen. Fachkräfte in Kundenservice und Logistik hätten dagegen vergleichsweise gute Chancen gehabt, etwa im Zugverkehr oder im pandemiebedingt boomenden Online-Handel einen neuen Job zu finden.

Auch Luftfrachtunternehmen suchen dringend Beschäftigte. "Es ist derzeit eine Riesenherausforderung, Personal zu finden", sagte Jens Oechler, Geschäftsführer beim hessischen Logistikdienstleister Prime Air Cargo am Dienstag in Berlin.

Ein Problem sei der lange Vorlauf: Neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssten manchmal zwei bis drei Monate geschult werden, um in sicherheitssensiblen Bereichen des Flughafens eingesetzt werden zu können.

Insbesondere für ausländische Bewerber seien die Hürden hoch: Sie müssten etwa Arbeits- und Wohnsitznachweise über einen langen Zeitraum vorweisen können, bevor sie anfangen dürften, kritisierte Oechler.

Die entstandenen Lücken sind nicht leicht zu füllen, wie die Studie zeigt: So gab es im April 2022 etwa deutschlandweit 888 offene Stellen für Servicefachkräfte im Luftverkehr, aber nur 846 passend qualfizierte Arbeitslose – daraus ergibt sich eine sogenannte Fachkräftelücke von 42 Personen. Im technischen Luftverkehrsbetrieb ist diese Lücke mit 633 sogar noch deutlich größer.

Bereits jetzt mussten mehrere Airlines zuletzt für den Sommer geplante Flüge wegen Personalmangels streichen, darunter Easyjet, Eurowings und auch die Lufthansa. "Der reibungslose Start in den Sommerurlaub dürfte für viele eine unrealistische Hoffnung bleiben", warnte IW-Ökonom Alexander Burstedde. "Mittelfristig muss die Branche daran arbeiten, als Arbeitgeber wieder attraktiver zu werden."