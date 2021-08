Personalmangel hat am Baden Airpark dazu geführt, dass 140 Passagiere am Boden bleiben mussten. Das berichtet der SWR. Das überforderte Personal an einem einzigen Abfertigungsschalter habe es am Montag nicht geschafft, alle Fluggäste für vier Flüge rechtzeitig abzufertigen. Das zuständige Regierungspräsidium spricht von hohem Krankenstand und will nun "eine Art Springer-Truppe" organisieren, um zukünftig Engpässe abzufedern.