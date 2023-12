Personalmanagement (4)

Die Flugzeug- und Passagierabfertigung leidet unter Fachkräftemangel: Weltweit gingen während der Pandemie 1,6 Millionen Jobs in diesem Bereich verloren. Die Branche kämpft mit Herausforderungen, um ausreichend Personal zu finden. Doch wie kann die Attraktivität der Berufe gesteigert werden? Welche Maßnahmen können ergriffen werden, um Menschen für die Arbeit in der Flugzeug- und Passagierabfertigung zu begeistern und ihnen Entwicklungsperspektiven zu bieten? Die airliners.de-Serie "Personalmanagement im Luftverkehr" präsentiert Expertenforschung und Branchenperspektiven zu diesen Themen.

Hier lesen Sie Teil 1: Mit Attraktivität, Flexibilität und Unterstützung gegen den Fachkräftemangel im Ground Handling.

Onboarding: Kontakt aufbauen, Haltung zeigen

Der Einstieg in den neuen Job ist aufregend, spannend und der erste unmittelbare Abgleich zwischen Erwartungen, dem vorab Kommunizierten und der Alltagsrealität.

Zwischen Vertragsabschluss und bis zum Einstieg können mehrere Wochen oder gar Monate liegen. In dieser Zeit gilt es Kontakt zu den neuen Beschäftigten zu halten. Einige Ground Handler lassen neue Mitarbeitende bereits an internen Nachrichten teilhaben, laden zu freiwilligen Kennenlernformaten wie Flughafentouren ein und bieten aktive Unterstützung im Hinblick auf administrative Aspekte an. In Einzelfällen sind die Unternehmen sogar bei Wohnungs- und Kita-Suche behilflich.

Beim Start: Neben den tätigkeitsrelevanten und verpflichtenden Schulungen gilt es bereits hier Zeit zu investieren in Trainings, die den Beschäftigten unmittelbar für ihre Arbeit zu Gute kommen. Einheiten zu körperlicher und seelischer Gesundheit, Kommunikation im Team und gegenüber Kunden, zu Unterstützungsangeboten etc. schaffen einen guten Einstieg, der über die fachliche Ebene hinausgeht. Dazu zählen vermehrt auch Job Shadowings bei Schnittstellen, um direkt zu erfahren, welchen Beitrag Kolleginnen und Kollegen leisten und wie deren Arbeit mit der eigenen verbunden ist.

Kennenlernen und Beziehungspflege zu eigenen Bezugsgruppen ist darüber hinaus ein zentrales Bindungselement für Beschäftigte. An der Crewbasis einer deutschen Airline nehmen an den Besatzungsbesprechungen mindestens auch einmal im Quartal Mitarbeitende des Handlings teil, um sich auszutauschen und zu verstehen, warum manchmal Fluggäste am Notausgang sitzen die dort nicht hingehören oder warum Kinderwagen so spät verladen werden.

Passagiere beim Check-in am Flughafen Münster-Osnabrück. © Flughafen Münster-Osnabrück

Crews können an den Arbeitsstationen des Ground Handlers hospitieren. Manche Flughafenbetreiber bringen alle neuen Mitarbeitenden am Standort in einem Onboarding zusammen: Behörden, Mitarbeitende von Einzelhändlern, der Flughafengesellschaft, des Ground Handling und so weiter – sie schaffen dadurch von Beginn an kollegiale organisationsübergreifende Beziehungen. Ein Buddy-System innerhalb des individuellen Tätigkeitsbereichs gibt neuen Mitarbeitenden in der komplexen Flughafen- und Operationswelt zudem Halt und die Möglichkeit des unmittelbaren Austauschs und Lernens.

Bereits während des Onboardings gilt für Arbeitgeber: Haltung zeigen. Vorschriften, Zeitdruck, unvorhergesehene Ereignisse – die Liste, was Ground-Handling-Beschäftigte zu beachten haben ist lang. Umso wichtiger ist es ihnen von Anbeginn die Haltung des Unternehmens zu vermitteln, die insbesondere von Vertrauen geprägt sein sollte. Vertrauen gegenüber Mitarbeitenden in ihrem Handeln, Entscheidungen zu treffen und Konflikte zu lösen.

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/12/gars-diagram-plane-box-INB4qr__square__135", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© GARS"} } Artikelserie in Kooperation mit GARS Diese airliners.de-Fachserie ist in Zusammenarbeit mit der German Aviation Research Society (GARS) entstanden. GARS ist eine gemeinnützige Gesellschaft zur Förderung der Luftverkehrsforschung. Die Stärkung des Dialogs zwischen der Wissenschaft und den Praktikern in Unternehmen und Behörden sowie die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses gehören zu den Hauptzielen der Gesellschaft. Mehr Informationen: www.garsonline.de

Beschäftigte müssen Handlungsrahmen erhalten, wenn sie agieren können sollen. Was ist der Entscheidungsrahmen bei Übergepäck; wo darf ein Ramp Agent am Gate unterstützen; welche zeitliche Karenz besteht zum formalen Prozess, um Gepäck aus der Sortierhalle aufs Vorfeld zu bringen, damit die Beladung möglichst vollständig ist? Neuen Mitarbeitenden darauf Antworten zu geben, schafft Vertrauen und gibt Rückhalt gegenüber Kunden. Die Haltung muss somit vor allem sein, neue Mitarbeitende zu coachen, fortwährendes Feedback zu geben und einzuholen.

Bindung: Zugehörigkeit, Stärkung, Technologieunterstützung

Die Fluktuation in operativen Tätigkeitsbereichen der Luftfahrt ist hoch. Arbeitsbedingungen und ein Umfeld zu schaffen in dem sich Mitarbeitende langfristig für die anspruchsvollen Aufgaben binden lassen, sind zukünftige Erfolgsfaktoren für Handling-Unternehmen. Was es dafür braucht, sind Unterstützungsleistungen, der Einsatz von Technologie und die Fähigkeit Beschäftigten ein Gefühl von Zugehörigkeit zu geben.

Jobs im Ground Handling sind anspruchs- und verantwortungsvoll, am Flugzeug und in der Fracht, ebenso wie in der Passage. Um Mitarbeitende zu binden, sind Maßnahmen geboten, die zur Stärkung von Beschäftigten beitragen. Im Kundenkontakt von Passage-Beschäftigten stehen Service, Prozesstreue und Konfliktlösung im Mittelpunkt.

Gerade Konflikte können kräftezehrend sein, zumal verbale und physische Gewalt gegenüber Mitarbeitenden zunimmt: Beleidigungen, Drohungen und tätliche Angriffe bis hin zu Körperverletzungen – wer am Check-In, Gate, Ticketing und in der Gepäckermittlung arbeitet, braucht ein dickes Fell. Die allermeisten diese Konflikte entstehen, weil gebuchte Leistungen nicht erbracht werden können, den Kunden geforderte Reisedokumente fehlen und aufgrund von Flugverspätungen oder gar -ausfällen.

Ground Handling Beschäftigte sind nahezu immer Herausforderungen ausgesetzt, die sie nicht selbst herbeigeführt und zu verantworten haben. Um Mitarbeitende selbst in solchen binden zu können, müssen Unternehmen hinter ihnen stehen; bezahlte Freistellungen nach Übergriffen, Auswertung schwieriger Situationen, Verteidigung gegenüber Kunden und Hilfestellungen zum Umgang mit Konflikten sind wichtige Pfeiler zur Stärkung der Belegschaft.

Für die physisch beanspruchenden Tätigkeiten bei den Bodenverkehrsdiensten ist das Angebot von Gesundheitsmaßnahmen – am Arbeitsplatz und während der Arbeitszeit, wie auch in der Freizeit – bedeutsam für die Bindung und liegt im Interesse von Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Immer mehr Handlingbetriebe unterbreiten solche Gesundheitsangebote, integrieren sie gar in den Arbeitsalltag; sie bieten des Weiteren psychosoziale Beratungen und Auszeiten zur Regeneration.

Der Einsatz von Technologie im Ground Handling bildet eine stetig wachsende Bindungsfunktion für Mitarbeitende. Die Passagierabfertigung läuft heute fast ausnahmslos systembasiert ab – diese Systeme bieten vielfältige Möglichkeiten Mitarbeitende in ihrer Arbeit zu unterstützen, die unterschiedlichen Airline-Vorgaben prozessgetreu umzusetzen.

Abfertigungssysteme wie die von Amadeus können Personal mitteilen, welche speziellen Gepäckanhänger beim jeweiligen Fluggast anzubringen sind; sie ordnen automatisch die Standby-Liste nach vorgegeben Kriterien und prüfen die Einreisebestimmungen anhand eingelesener Passdaten. Beim Boarding unterstützen sie mittels Countdowns das Personal die avisierten Referenzzeiten einzuhalten, drucken und versenden dutzende Passagier-, Service und Movement-Listen und akzeptieren Passagiere von der Warteliste.

Boardinggate von Amadeus ICM mit Biometriemodul. © airliners.de / Andreas Sebayang

Durch solche Systeme, die durch Datenverarbeitung rasch auf sich verändernde Situationen reagieren und Lösungen anbieten können, wird der immer weiter zunehmende Wust an Informationen, Vorgaben und Prozessen – die sich von Airline zu Airline unterscheiden – händelbar. Es können Fehler vermieden und Mitarbeitende wiederum in ihren Entscheidungen bestärkt werden.

Im Gegensatz dazu gibt es Ground Handler in Schwellen- und Entwicklungsländern, die Mitarbeitende für Fehlentscheidungen belangen: Kommt es bei der komplexen Dokumentenprüfung am Check-In oder Gate dazu, dass einem Passagier die Einreise am Zielort oder der Transit verwehrt werden, erheben Behörden diverser Länder für diese so genannten Inadmissable Passenger Einreisestrafen. Manch Ground Handler reicht diese Strafgebühren von mehreren hundert bis tausend Euro pro Fall an die Mitarbeitenden weiter, die sie dann von ihrem Gehalt stunden lassen müssen. Ein inakzeptabler Umstand, zumal die manuelle Dokumentenprüfung bei der Vielzahl von sich ständig verändernden Regeln kaum mehr beherrschbar und Investitionen in Fachsysteme geboten ist.

Auf der Luftseite können Vorfeldmitarbeitende durch Handheld-Geräte bei der Beladungsplanung unterstützt werden; gleiches gilt für technische Hilfsmittel bei der Beladung selbst, mittels automatisierter Verstaubänder und hydraulischer Hebehilfen für das Gepäck. Trotz allem bleiben diese Arbeiten körperliche Höchstleistungen die es gilt durch Einsatz moderner Technologien fortwährend zu unterstützen mit dem Ziel, dass Mitarbeitende sich in Zukunft zu Spezialisten entwickeln, die sich auf das Wesentliche fokussieren können: eine sichere und zeitgerechte Abfertigung sowie Steuerung der Systeme.

Das Zusammenspiel zwischen gut ausgebildeten Beschäftigten und technischen Unterstützungssystemen wirkt sich zudem auf die Performance im zeitkritischen Ground Handling aus. Des Weiteren können dadurch die komplexen Abläufe in Passage und bei Bodenverkehrsdiensten stetig optimiert und Mitarbeitende längerfristig gebunden werden.

Weiterentwicklung: Die Königsdisziplin

Die Weiterentwicklung von Mitarbeitenden zahlt auf Attraktivität und Bindung und damit auch die Verweildauer von Beschäftigten in den Ground Operations ein. In Zeiten fehlender Fachkräfte ist Weiterentwicklung der Schlüssel die eigene Handlungsfähigkeit als Ground Handler langfristig zu sichern.

Eine Maßnahme für die Personalentwicklung im Ground Handling sind Entwicklungspfade. Europäische Ground Handler setzen vermehrt darauf, Mitarbeitende in ihren Positionen zu entwickeln, in dem sie durch zusätzliche Aufgaben wachsen können, die sie für die nächste Ebene qualifizieren.

Darunter fallen beispielsweise das Koordinieren der Einführung eines neuen Airline-Kunden oder einer neuen Destination; Mitwirkung an der Rekrutierung von Mitarbeitenden auf Veranstaltungen und in Bewerbungsprozessen; Beauftragung zur Schulung neuer Mitarbeitender. Für erweiterte Aufgabengebiete sind Mitarbeitende entsprechend zu gratifizieren, um ihrer Bedeutung Ausdruck zu verleihen. Solche Entwicklungspfade fördern durch einen hohen Grad an erlangtem Organisationswissen einen Aufstieg innerhalb des Unternehmens.

Etwas komplexer gestalten sich Entwicklungsprogramme: Für operatives Personal waren sie bisher Mangelware. In manchen Unternehmen herrschte gar die Angst, dass sich Mitarbeitende zu schnell oder überhaupt entwickeln wollen. Bei einem Ground Handler auf der arabischen Halbinsel herrschte lange Zeit kein Interesse Mitarbeitende in operativen Rollen wie Customer Service oder Agenten für Vorfeldequipment zu entwickeln. Die Begründung: Sie würden dann in diesen Positionen fehlen. Erst nach hoher Fluktuation in diesen Bereichen durch Abwanderung fand ein Umdenken statt.

Einweiser und Flugzeug der argentinischen Gesellschaft Aerolineas Argentinas. © dpa / Maria Eugenia Cerutti/Presidencia Argentina

Mittlerweile gibt es Entwicklungsprogramme, die den Aufstieg in der Organisation fördern, bis hin zu Nachfolgeplanungen und Talentprogrammen, die den Einstieg ins Management ermöglichen. Dadurch bleibt das Wissen der Mitarbeitenden der Organisation erhalten. Hierzulande betrachten einige Flughäfen ihre Abfertigungstöchter und deren Mitarbeitende noch immer als Externe und gliedern sie in ihre Entwicklungsprogramme nicht oder nur eingeschränkt ein.

Auch unabhängig von speziellen Talentprogrammen, bestehen im Ground Handling Perspektiven durch Entwicklungspositionen für Mitarbeitende. Bei Southwest Airlines gibt es Rollen in die man ausschließlich innerhalb der Organisation wachsen kann. Die Airline gilt als Paradebeispiel für Personalentwicklung – besonders in den Ground Operations. Der Karriereweg startet für neue Mitarbeitende in der Regel als Agent, sei es auf der Rampe oder im Customer Service. Daraus entwickeln sich Beschäftigte hin zu Supervisoren.

Die allseits hoch geschätzte Position als Operations Manager – einer Schnittstellenfunktion zwischen Crew, Terminal Operations, Vorfeld und Operations Control im Rahmen des Turnarounds – kann bei Southwest nur erreichen, wer vielfältige Erfahrungen "on the ground" gesammelt hat. Denn die Position ist Garant für hohe Performance sowie Verständigung zwischen den internen und externen Teams. Entwicklungspositionen können aber auch mit einem Offboarding einhergehen, wenn es bestenfalls zu einem internen Bereichswechsel kommt.

Offboarding und Austritt: Veränderung fördern und Netzwerk stärken

Die letzte Phase des Employee Life Cycle beschreibt die Trennung zwischen Beschäftigten und Unternehmen. Ihr dennoch eine hohe Bedeutung zuzumessen, kann sich für alle Beteiligten als gewinnbringend erweisen. Die personalintensiven Ground Operations können von Alumni als Botschaftern und Vermittlern profitieren.

Viele Ground Handler können als Teil einer Unternehmensgruppe mit anderen Tätigkeitsbereichen oder als Tochterunternehmen von Airports und Airlines berufliche Veränderung fördern. Denn Mitarbeitende bei der Neuorientierung in einen anderen Bereich von Unternehmensgruppen zu bestärken zahlt sich mehrfach aus: Die Beschäftigten bleiben erhalten, während sie sich weiterentwickeln. Intern profitiert derweil die Organisation von breiteren Perspektiven in ihren Reihen sowie bereichsübergreifenden Fürsprechern und Vermittlern. US-Airlines gelten in diesem Bereich als besonders durchlässige Organisationen.

Von Beladung bis Betankung: Grund Handler kümmern sich um alle Tätigkeiten rund um die Flugzeugabfertigung. © AeroGround

Durch Feedback können Ground Handler vom Wissen ihrer ausscheidenden Mitarbeitenden lernen. Offene Gespräche zu führen was verbessert werden kann, Hinweise aufzunehmen und zu betrachten, kann beiden Seiten bei der Reflexion behilflich sein und einen positiven Abschluss schaffen. Ausscheidende Mitarbeitende können darüber hinaus das Netzwerk eines Unternehmens erweitern; sie weiter einzuladen Informationen zu erhalten kann dazu beitragen, dass sie zu einem späteren Zeitpunkt eine Rückkehr erwägen oder das Wissen in ihren erweiterten Netzwerken nutzen.

Ex-Mitarbeitende als Recruiter: Empfehlungssysteme gibt es bisher vor allem innerhalb von Unternehmen; werben Beschäftigte neue Mitarbeitende an, erhalten sie Prämien. Mittlerweile weiten einige Luftverkehrsunternehmen diese Praxis auf Alumni aus. Denn durch ihre Kontakte können sie Referenz für Jobsuchende sein und damit selbst zum Recruiter werden. Unternehmen, die Alumni für aktive Anwerbung belohnen, können den positiven Kontakt aufrechterhalten.

Alle Systempartner müssen an Bord kommen

Um die Herausforderungen in den Ground Operations zu lösen braucht es vor allem – wie immer wieder erwähnt – Haltung. Eine Haltung, die Mitarbeitende bestärkt, ihren Beitrag anerkennt und wertschätzt und eine Haltung, die ihre persönliche Entwicklung als Erfolgsfaktor begreift. Diese Aufgabe obliegt Flughäfen, Airlines und Dienstleistern gemeinsam. Denn Haltung ist es, was es in der "neuen Systempartnerschaft", die während Corona vielbeschworen wurde, ganz besonders braucht. Und zu dieser Haltung muss zählen, dass die gegenwärtigen Probleme nur gemeinsam und nicht auf dem Rücken der ausführenden Beschäftigten gelöst werden können.

Der skizzierte Employee Life Cycle kann nur dann Wirkung entfalten, wenn alle Beteiligten zusammenarbeiten, ohne mit dem Finger aufeinander zu zeigen, sondern selbstkritisch und veränderungsbereit sind. Das bedeutet auch zu hinterfragen, was realistisch leistbar ist; wie viel Individualisierung möglich und wie viel Standardisierung bei den unterschiedlichsten Bodenprodukten und -prozessen nötig ist. Und: Wie Technologie den Menschen in der Passagier-, Fracht- und Flugzeugabfertigung effektiv unterstützen kann, ohne widerwährend sein Ende herbei zu beschwören. Die Lektüre von "The Southwest Airlines Way" kann der Branche eine Unterstützung sein die Herausforderungen hinsichtlich Performance und Personals effektiv anzugehen.