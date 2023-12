Personalmanagement (3)

Die Flugzeug- und Passagierabfertigung leidet unter Fachkräftemangel: Weltweit gingen während der Pandemie 1,6 Millionen Jobs in diesem Bereich verloren. Die Branche kämpft mit Herausforderungen, um ausreichend Personal zu finden. Doch wie kann die Attraktivität der Berufe gesteigert werden? Welche Maßnahmen können ergriffen werden, um Menschen für die Arbeit in der Flugzeug- und Passagierabfertigung zu begeistern und ihnen Entwicklungsperspektiven zu bieten? Die airliners.de-Serie „Personalmanagement im Luftverkehr“ präsentiert Expertenforschung und Branchenperspektiven zu diesen Themen.

Durch die Lautsprecheransagen des Terminals schallt es: "Achtung bitte, es wird dringend Abfertigungspersonal gesucht, den Flug zu boarden". Währenddessen verladen Passagiere ihr Gepäck beim Einsteigen selbst über ein mobiles Verladeband auf dem Vorfeld. Und weil niemand die Koffer nach der Landung aufs Gepäckband legen kann, nehmen die Fluggäste ihre Habseligkeiten einfach direkt beim Aussteigen wieder mit.

Diese Situation sind glücklicherweise Utopien – bis jetzt. Denn die Branche lechzt unter einem enormen Mangel an Fachkräften in den sogenannten Ground Operations, der Flugzeug- und Passagierabfertigung. Während Covid-19 gingen weltweit etwa 1,6 Millionen Jobs in diesem Segment verloren; in Deutschland waren es mehr als 7000 Beschäftigungsverhältnisse.

Ground Handling am Flughafen München. © Swissport Losch { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2016/04/swissportlosch_2a28ae3b153a0571f5c2fb95e06c3833__wide__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Swissport Losch"} } Ground Handling am Flughafen München. © Swissport Losch

Die Pandemie war ein Katalysator für die bereits zuvor absehbaren Herausforderungen in der Abfertigung. Eine Entwicklung, die mittlerweile nicht mehr spezifisch für Deutschland und Europa ist, sondern das global ambitionierte Luftverkehrswachstum betrifft. Selbst im Mittleren Osten, wo diese Tätigkeiten lange von Gastarbeitern ausgeführt wurden, hat die Pandemie mancherorts die Personalquellen versiegen lassen.

Von Regierungen eingeführte Nationalisierungsraten die eigene Bevölkerung zu beschäftigen, sorgen für Herausforderungen ausreichend Menschen zu finden, zu trainieren und letztlich zu halten. In Nordamerika, wo Ground Handling traditionell mehrheitlich von den Airlines selbst ausgeführt wird, fehlen tausende Angestellte am Check-In, Gate, auf dem Vorfeld, in der Flugzeugreinigung und vielem mehr.

Doch wie sieht die Zukunft aus? Was kann unternommen werden, um Berufe im direkten Kontakt mit der Faszination Luftfahrt attraktiv zu machen, Menschen zu binden und ihnen Entwicklungsperspektiven zu geben? Der sechsstufige Employee Life Cycle soll hier als Grundlage für Gedankenspiele und konkrete Maßnahmen dienen, die über Grundlagen wie angemessene Vergütung und die Einhaltung von Sozialstandards hinausgehen. Sie sind das Fundament. Ohne sie können die hier skizzierten Instrumente und Methoden nicht erfolgreich wirken.

Zu den nachfolgenden sechs Phasen des Employee Life Cycle zählen die Attraktivierung eines Unternehmens auf dem Arbeitsmarkt, die Rekrutierung von Mitarbeitenden, die Einstellung von Beschäftigten und ihr Onboarding, die Mitarbeitendenbindung, die Entwicklungsphase sowie schließlich Offboarding und Austritt.

Der sechsstufige Employee Life Cycle. © Lufthansa Consulting { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/12/grafik-employee-life-cycle-copyright-lufthansa-consulting-zvl70s__original__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Lufthansa Consulting"} } Der sechsstufige Employee Life Cycle. © Lufthansa Consulting

Attraktivität: Menschen begeistern und Angebote machen

Zugegeben, ein attraktives Arbeitsumfeld für Ground Handling Jobs zu schaffen ist herausfordernd, zumindest aber aufwendiger als in anderen Berufsfeldern. Das liegt an den grundsätzlichen Rahmenbedingungen des Luftverkehrs und der Tätigkeitsprofile: Arbeit im Freien bei nahezu allen Witterungsverhältnissen, körperlich beanspruchende Aufgaben, Arbeit rund um die Uhr, an Wochenenden und Feiertagen, ständiger Kundenkontakt mit hohem Konfliktpotenzial ohne eigenes Verschulden, stetes zeitbasiertes Arbeiten, Tätigkeit in einem stark regulierten und sicherheitsempfindlichen Bereich.

Wie kann es unter diesen Umständen gelingen, Arbeit in der Passage und auf dem Vorfeld attraktiv zu gestalten? Ein Blick in Umfrageergebnisse des Meinungsforschungsinstituts Gartner zeigt, Menschen erwarten aktuell neben angemessener Vergütung vor allem Flexibilität, Mitarbeiterorientierung, berufliche Entwicklung und ein Zweckverständnis für die Arbeit die sich verrichten.

Damit Jobs im Ground Handling als attraktiv wahrgenommen werden, braucht es zuallererst einer entsprechenden öffentlichen Positionierung, die sie als interessant und anspruchsvoll, als erlenbare Tätigkeiten mit stetem Entwicklungspotential, als Teamleistung und Arbeit, die Menschen stärkt mit vielseitigen sowie sich dynamisch entwickelnden Situationen transparent darstellen. Arbeitgeber müssen glaubhaft vermitteln, hier geht es um Menschen, die verantwortungsvolle Jobs übernehmen, die das System Luftfahrt maßgeblich zum Laufen bringen und am Laufen halten.

Stellenausschreibungen müssen das wiedergeben und dürfen sich nicht hinter Floskeln und unverständlichen Tätigkeitsmerkmalen verstecken wie in der Ausschreibung eines deutschen Passage-Handlers, der die "Betätigung von Kommunikations- und Transportsystemen" als Aufgabe für Check-In Agenten beschreibt. Erste Ground Handler hierzulande setzen bereits auf derartige Kommunikationsmaßnahmen; sie vereinfachen Stellenanzeigen, vermitteln realistische Vorstellungen und gehen transparent mit Arbeitsbedingungen um.

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/12/gars-diagram-plane-box-INB4qr__square__135", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© GARS"} } Artikelserie in Kooperation mit GARS Diese airliners.de-Fachserie ist in Zusammenarbeit mit der German Aviation Research Society (GARS) entstanden. GARS ist eine gemeinnützige Gesellschaft zur Förderung der Luftverkehrsforschung. Die Stärkung des Dialogs zwischen der Wissenschaft und den Praktikern in Unternehmen und Behörden sowie die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses gehören zu den Hauptzielen der Gesellschaft. Mehr Informationen: www.garsonline.de

Um größere Flexibilität für Jobs in Passagier- und Flugzeugabfertigung zu schaffen, spielt Haltung auf Unternehmensseite eine wichtige Rolle. Eine Haltung, die Mitarbeitende mit ihren individuellen Verfügbarkeiten in den Mittelpunkt rückt, anstatt starrer, linear erstellter Dienstpläne. Arbeitszeitmodelle müssen sich an den Zielgruppen orientieren, um Jobs für alle Lebenslagen anzubieten, zum Beispiel für Studierende, Teilzeit- wie Vollzeitinteressierte und zunehmend auch Pensionäre.

Den Beschäftigten die Zügel ihrer Arbeitszeitplanung in die eigenen Hände zu geben, schafft Freiräume. Mittels Apps können sich Mitarbeitende bei ersten Ground Handlern Dienstpläne selbst zusammenstellen, bei denen Abfertigungen ausgeschrieben werden, auf die sich Beschäftigte buchen können. Das Modell steht allen Beschäftigtengruppen offen: Aushilfs- und Gelegenheitskräften ebenso wie Mitarbeitenden mit festen Stundenmodellen.

Die genutzten IT-Systeme kombinieren dabei mehrere Flüge miteinander, beachten Pausenzeiten und lassen den Wechsel von Arbeitspositionen während eines Einsatzes zu. Beschäftigte bekommen nur Arbeitsangebote angezeigt, für die sie geschult sind. Zugleich können Trainings und praktische Einarbeitungen über die Tools gebucht werden. Offene Dienste – also bisher nicht vollständig abgedeckte Flüge, werden weiter ausgeschrieben und eventuell neu kombiniert; gleiches gilt bei Flugstreichungen. Dienstpläne bleiben damit auch während eines Monats dynamisch und geben in der Verfügbarkeitsplanung den Beschäftigten größere Planbarkeit sowie Flexibilität, weil ihre individuellen Präferenzen Berücksichtigung finden.

Kritiker mögen das unternehmerische Risiko bemängeln Dienste nicht abdecken zu können, weil niemand gern Frühschichten ab zwei Uhr morgens übernimmt und am Feiertag arbeitet. Die Praxis sieht jedoch anders aus: gemischte Teams gleichen Verfügbarkeiten aus – zumal Planungssysteme auf Sonderdienste mit Zuschlägen und ähnlichen weiteren Anreizfaktoren hinweisen. Beschäftigten in der Dienstplanung wird mit solchen Ansätzen eine große Kommunikationsverantwortung zuteil, statt allein Mitarbeitende zu verplanen; sie rücken näher an das operative Geschehen und die Mitarbeitenden heran. Sie vermitteln Dienste, beraten Mitarbeitende und teilen dem Management Schulungsbedarfe für Airlines mit, um ausreichend qualifizierte Kräfte im Teampool zu haben.

Solche Ansätze orientieren sich auch an Dienstplanungen für Flugzeugbesatzungen und ermöglichen Mitarbeitenden Dienste während der laufenden Periode zu tauschen – alles mit klar kommunizierten Regeln und Pflichten, zum Beispiel Einhaltung von Ruhezeiten, Aufbau von Plus- und Minusstunden et cetera – alles vollkommen digital und direkt auf dem persönlichen Gerät. Weiterführend können solche Systeme auch im operativen Betrieb den Mitarbeitenden die nächsten Aufgaben auf ihr Mobilgerät pushen und ihnen administrative Arbeit durch Dokumentationsarbeiten abnehmen. Selbst Betriebsräte können mit derart hoher Flexibilität der Mitarbeitenden überzeugt werden.

Der Luftverkehr bietet eine große Vielseitigkeit in operativen Aufgabenprofilen, die zur Attraktivierung genutzt werden kann und muss. Denn annähernd überall ist das Ground Handling einer Saisonalität ausgesetzt. Während Flugpläne im Sommer auf der Nordhalbkugel mehr Passagierflüge beinhalten als im Winter, mit entsprechenden Auswirkungen auf den Personalbedarf, nehmen Frachtmengen im Winter zu, ebenso wie die Notwendigkeit für Winterdienst und Enteisung. Solche Saisonalitäten mit unterschiedlichen Intensitäten und Tätigkeitsbedarfen lassen sich im globalen Luftverkehr vielerorts finden.

Hierin liegt die Chance, Beschäftigten vielseitige Ausbildungen und Tätigkeiten zu ermöglichen, wodurch vermehrt Vollzeitstellen entstehen können beziehungsweise flexible Jahresarbeitszeitmodelle. Dies gilt vor allem für flughafeneigene Ground Handler, die ein breites Spektrum an Tätigkeiten wahrzunehmen haben. Kleinere und mittlere Flughäfen setzen Arbeitsrotationen im Jahresverlauf um, wodurch sie zugleich vielseitige Aufgaben sowie Qualifizierungen ihrer Mitarbeitenden erreichen. Eine Kollegin, die in der Sommersaison in der Passage arbeitet, wechselt im Winter in die Enteisung; ein Kollege aus den Bodenverkehrsdiensten arbeitet währenddessen in der Frachtdokumentation und unterstützt die Aufkommensspitzen rund um Weihnachten und das sich kurz darauf anschließende chinesische Neujahrsfest zu bewältigen.

Flughäfen liegen meist außerhalb der Stadtzentren, das wirkt sich negativ auf die Arbeitsplatzerreichbarkeit und damit die Attraktivität aus. Die Mobilität zum Arbeitsplatz gestaltet sich häufig gerade in Abend- und Nachtstunden als schwierig, wenn keine Busse und Züge verkehren. In Afrika, Asien und Nordamerika gibt es Flughäfen, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln kaum oder gar nicht erreicht werden können. Mobilitätsangebote für Beschäftigte zu schaffen ist eine bedeutende Möglichkeit der Attraktivierung, weil sie für eine tageszeitunabhängige Erreichbarkeit sorgt.

Ein Mitarbeiter des Bodenpersonals betankt ein Flugzeug. © Swiss { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2022/05/picture-saf-5u4bus__wide__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Swiss"} } Ein Mitarbeiter des Bodenpersonals betankt ein Flugzeug. © Swiss

Einige Arbeitgeber in den Ground Operation haben dies erkannt und bieten für Nacht- und Frühdienste Ruf-Taxis beziehungsweise Shuttles mit festgelegten Abfahrtszeiten und Routen an. Unentgeltliche Parkmöglichkeiten für Flughafenmitarbeitende gelten mittlerweile als Hygienefaktor, sind aber bei Weitem nicht Standard. In Teilen Afrikas bedarf es neben Mobilität zum Arbeitsplatz auch Bleibeoptionen: Stationsleiter einiger Airlines ermöglichen Handling-Personal aufgrund der örtlichen Sicherheitslage bei Spätabflügen in eigens eingerichteten Ruheräumen am Flughafen zu verbleiben bis die Sonne aufgeht und der nach Hause Weg sicherer angetreten werden kann.

Zu einem (wieder) relativ neuen Attraktivitätsfaktor entwickelt sich derzeit das Airline Self-Handling. Nach jahrelangen Tendenzen der Fluggesellschaften das Ground Handling an externe Dienstleister zu vergeben, geht der Trend gegenwärtig wieder in die Richtung mehr Abfertigungsaufgaben selbst zu übernehmen. Netzwerk-Carrier sind an ihren Hubs meist selbst im Handling aktiv; Ryanair betreibt seit mehr als fünf Jahren an allen spanischen Flughäfen Self-Handling; Air Baltic hat 2022 das Passage-Handling in Riga selbst übernommen; Eurowings ist mit ihrer Tochter Wings Handling seit 2021 Palma de Mallorca aktiv. Neben selbstgesteuerten Abfertigungsprozessen spielen auch Überlegungen zur Stärke der eigenen Marke sowie den angebotenen Arbeits- und Gehaltskonditionen eine Rolle, Handling wieder vermehrt selbst zu betreiben, trotz einer zumeist höheren Kostenbasis.

Rekrutierung: Niedrigschwelliger, unterstützender und schneller Bewerbungsprozess

Ansprache, Tempo und Haltung sind drei entscheidende Faktoren zur Personalgewinnung. Das gilt besonders für die Ground Operations bezüglich der Beschäftigtenzielgruppen sowie notwendiger Sicherheitsüberprüfungen und Schulungen vor Tätigkeitsbeginn. Und auch hier gilt: erfolgreiches Recruiting setzt eine entsprechende Haltung voraus: Hire for attitude, train for skills. Und: aktive Mitarbeitende sind die besten und authentischsten Botschafter mit einem Blick fürs Wesentliche bei Bewerbenden.

Niedrigschwelligkeit bildet die Grundlage für ein erfolgreiches Recruiting im Ground Handling. Dazu zählen kurze Bewerbungsformulare mit relevanter Informationsabfrage auf vielfältigen analogen und digitalen Kanälen. Darauffolgend sind einfach zugängliche Formate gefragt: Walk-In Bewerbungstage mit und ohne Anmeldung wie beispielsweise bei Lufthansa, Wisag und Aviapartner; Buchungstools über die Bewerbende selbst den Zeitpunkt für ein persönliches Gespräch festlegen können, Kennenlernen direkt am zukünftigen Arbeitsplatz, authentische Einblicke durch Gespräche mit Beschäftigten. Das Credo muss sein, weg von Testsituationen und hin zu Dialogformaten zu kommen, in denen Einstellung und gegenseitige Passfähigkeit festgestellt werden können.

Einfache Zugänge zu Bewerbungsverfahren sind für den Einstellungsprozess förderlich, da sie einerseits zeitliche Flexibilität und individuelle Vorbereitung ermöglichen und gleichzeitig verbindlich von Arbeitgeberseite sind. Gute IT-Tools unterstützen den Prozess für beide Seiten, zum Beispiel durch automatisiertes Profilscreening beziehungsweise Versendung von Einladungen oder Informationsnachrichten in Echtzeit.

Lange unterschätzt, gewinnt die Unterstützung von Bewerbenden in der stark regulierten Branche bereits im Rekrutierungsprozess an Bedeutung. Denn um am Check-In, der Abfertigung und Fracht beruflich starten zu können, müssen diverse Zugangsvoraussetzungen erfüllt werden: behördliche Zuverlässigkeitsüberprüfungen, das Beibringen von Urkunden und so weiter – bereits in dieser Phase gilt es Bewerbende zu unterstützen, ihnen den anschließenden Einstieg zu erleichtern. Das gilt auch in Bezug auf die Beratung hinsichtlich Arbeitszeitmodellen und anderen erklärungsbedürftigen Faktoren.

Airline- und Flughafen-Mitarbeiter auf dem Vorfeld. © SHS Strukturholding Saar GmbH { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2020/06/wiederaufnahme-berlinverbindung_50b78a6c28a83f46df77430ce74982dc__wide__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© SHS Strukturholding Saar GmbH"} } Airline- und Flughafen-Mitarbeiter auf dem Vorfeld. © SHS Strukturholding Saar GmbH

Die für Ground Handling zuständigen Personalbereiche müssen sich entsprechend aufstellen: während die Mitarbeiterbetreuung bisher meist erst am ersten Arbeitstag begann, wird sie zunehmend vorverlegt in den Rekrutierungsprozess. Das gilt umso mehr, wenn Beschäftigte aus dem Ausland angeworben werden sollen – was in den Golfstaaten weitgehend etabliert ist, wird allmählich nun auch in Westeuropa übernommen.

Einfachere Bewerbungsverfahren erhöhen die Schnelligkeit im Rekrutierungsprozess und ermöglichen Arbeitgebern rascher Entscheidungen zu treffen. Das ist wichtig, um gerade angeworbenes Personal nicht direkt wieder zu verlieren. Daher gilt, im Recruiting muss sich zugetraut werden Entscheidungen zu treffen, anstatt sie durch vielschichtige Verfahren zu verzögern. Zusagen am Ende eines Bewerbungstages oder nach kurzer Konsultation ermöglichen darüber hinaus den Einstellungsprozess sofort zu starten. Sie sind auf Beschäftigtenseite zudem ein Differenzierungsmerkmal gegenüber dem Wettbewerb; zeitnahe Rückmeldungen von Arbeitgebern sowie Verfahren auf Augenhöhe werden von Bewerbenden überaus kritisch bewertet.

Um schnelle Entscheidungen auch auf Seite der Bewerbenden zu erreichen, sind außerdem transparente und vollumfängliche Informationen ein wichtiges Kriterium: Bewerbende sollten physisch oder digital auf besprochene Konditionen zugreifen können. Die Zeiten, in denen Gehaltstabellen zwar gezeigt, dann aber wieder eingezogen werden oder Arbeitsverträge wochenlang auf sich warten lassen, sind definitiv vorbei.