Personalmanagement (2)

Die Debatte um die Liberalisierung des internationalen Luftverkehrs stellt Arbeitsnormen und den sozialen Schutz in den Mittelpunkt. Doch wie wirkt sich die Öffnung des Marktes auf die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten aus? Welche Herausforderungen ergeben sich aus atypischen Beschäftigungsverhältnissen? Ein Blick auf die aktuelle Situation in der EU und mögliche Lösungsansätze. Die airliners.de-Serie „Personalmanagement im Luftverkehr“ präsentiert Expertenforschung und Branchenperspektiven zu diesen Themen.

Die Auswirkungen der Umstrukturierung der Zivilluftfahrt auf die Arbeitsnormen haben seit Anfang der 2000er Jahre die Aufmerksamkeit von Juristen und politischen Entscheidungsträgern auf sich gezogen. Sowohl auf der fünften Worldwide Air Transport Conference (2003) als auch auf der sechsten Worldwide Air Transport Conference (2013) wurde die Notwendigkeit diskutiert, Arbeitsnormen und sozialen Schutz im Kontext der Liberalisierung zu berücksichtigen.

Diese Diskussionen unterstreichen das gemeinsame Verständnis, dass die Liberalisierung des internationalen Luftverkehrs aufgrund des verstärkten Wettbewerbs verschiedene Auswirkungen auf die Sozial- und Arbeitsnormen haben kann. Die zuständigen Regulierungsbehörden und die Interessenvertreter der Industrie sollten die Arbeitsbeziehungen und Arbeitsbedingungen sorgfältig berücksichtigen, wenn einzelne Staaten Änderungen der wirtschaftlichen Regulierung des internationalen Luftverkehrs erwägen.

Liberalisierung des internationalen Luftverkehrs: Die EU als politisches "Laboratorium"

Das Chicagoer Abkommen (1944), das oft als Magna Carta der internationalen Luftfahrt bezeichnet wird, bekräftigt in Artikel 1 den Grundsatz der Souveränität der Staaten über ihren Luftraum. Folglich ist der Luftraum de jure für ausländische Fluggesellschaften gesperrt. In Artikel 6 des Übereinkommens heißt es weiter: "Internationaler Linienflugverkehr über oder nach dem Hoheitsgebiet eines Vertragsstaates darf nur mit besonderer Erlaubnis oder sonstiger Genehmigung dieses Staates und in Übereinstimmung mit den Bedingungen einer solchen Erlaubnis oder Genehmigung durchgeführt werden".

In der Praxis haben sich die Staaten dafür entschieden, diese "besondere Erlaubnis" oder "Genehmigung" durch den Abschluss von Luftverkehrsabkommen oder umfassenden Luftverkehrsabkommen zu erteilen. Durch diese Abkommen tauschen die Staaten verschiedene Arten von Verkehrsrechten aus, die ausländischen Luftfahrtunternehmen den Zugang zu ihren Luftverkehrsmärkten ermöglichen.

Klassische Luftverkehrsabkommen enthalten Nationalitätsklauseln, die die Kriterien für die Zulassung von Luftfahrtunternehmen zum internationalen Luftverkehr zwischen den Vertragsstaaten festlegen. In diesen Bestimmungen kann festgelegt werden, in welchem Umfang Staatsangehörige des benennenden Staates am Eigentum und/oder der Kontrolle des Luftfahrtunternehmens beteiligt sein müssen, damit eine wirksame Kontrolle des Staates über das Luftfahrtunternehmen gewährleistet ist.

In dem Bestreben, die Vorteile des Wettbewerbs zwischen Luftfahrtunternehmen und einer Vielzahl von Flugroutenoptionen in einem liberalisierten globalen Markt zu nutzen, führen eine Reihe von Staaten weiterhin Gespräche, um einen Konsens über die Abschaffung oder zumindest Lockerung der Anforderungen an die Nationalität von Luftfahrtunternehmen und den Marktzugang zu erreichen. Jeder Fortschritt könnte sich negativ auf die Interessen der Arbeitnehmer auswirken, da die Fluggesellschaften ihre Betriebe in Staaten mit weniger strengen Arbeits-, Sozial- und Steuervorschriften verlegen könnten.

Die Probleme des "Wettlaufs nach unten" und des "Sozialdumpings" im Seeverkehr unterstreichen das Potenzial für ähnliche arbeitsrechtliche Herausforderungen, da die Betreiber die Flaggenstaaten frei wählen können, diese aber nur über begrenzte Kapazitäten zur Umsetzung des Schiffsüberprüfungs- und -zertifizierungssystems verfügen. Die arbeitsrechtlichen Herausforderungen werden zwangsläufig die Aufmerksamkeit auf die rechtlichen Auswirkungen der internationalen Liberalisierung des Luftverkehrs lenken.

Im Luftverkehrsbinnenmarkt der EU können die Luftfahrtunternehmen der Gemeinschaft Verkehrsrechte auf fast allen Strecken innerhalb der EU ausüben und ihre Tarife frei festsetzen. Das liberalisierte Marktumfeld kann für das Entstehen neuer Geschäftsmodelle, zum Beispiel von Billigfluggesellschaften, und für verschiedene Tendenzen zur Absenkung der Arbeitsstandards in der Zivilluftfahrt verantwortlich sein.

Im Jahr 2017 begann die Europäische Kommission mit einer umfassenden Untersuchung der Arbeitsbedingungen in der Zivilluftfahrt. Das Ergebnis waren Statistiken, die die Debatte über die Arbeitsregulierung in der Zivilluftfahrt beflügelt haben. Die Herausforderungen im Bereich der Arbeits- und Sozialvorschriften und der in der EU festgestellte Wettlauf nach unten können Aufschluss über die negativen Auswirkungen der Liberalisierung des Luftverkehrsmarkts geben.

Atypische Beschäftigung

Atypische Beschäftigungsverhältnisse umfassen alle vertraglichen Formen der Beschäftigung, die keine unbefristeten Arbeitsverträge sind. Dazu gehören befristete Arbeitsverträge, Selbstständigkeit, Pay-to-Fly-Systeme und Null-Stunden-Verträge.

Leiharbeit – Eine aktuelle EU-Studie zeigt, dass derzeit zwischen neun und 19 Prozent des Kabinenpersonals und etwa acht Prozent der Piloten über verschiedene Leiharbeitsfirmen beschäftigt sind. Aus rechtlicher Sicht basiert die Beschäftigung über Zeitarbeitsfirmen auf einem dreiseitigen Vertragssystem, bei dem die Zeitarbeitsfirmen den Luftfahrtunternehmen Personal auf flexiblere Weise zur Verfügung stellen. Dies führt jedoch zu Unklarheiten darüber, wie die Betreiber die Einhaltung bestimmter gesetzlicher Verpflichtungen sicherstellen können, zum Beispiel in Bezug auf Gesundheit und Sicherheit, da sie das Recht haben, die Arbeit des Arbeitnehmers zu überwachen und zu leiten.

Befristete Beschäftigung – Die Beschäftigung von Arbeitnehmern im Luftverkehr kann auch befristet sein. Im Luftverkehr kann die Nachfrage saisonal schwanken. In Verbindung mit den finanziellen Herausforderungen, die mit der Erholung von der Covid-19-Pandemie verbunden sind, sinkt die Bereitschaft der Betreiber, eine große Zahl von Arbeitnehmern mit unbefristeten Arbeitsverträgen einzustellen. Dies hat erhebliche Auswirkungen auf die Sicherheit und Effizienz des Luftverkehrs, da es zu unregelmäßigen Arbeitszeiten, geringerer Arbeitsplatzsicherheit, niedrigeren Löhnen, Gefahren am Arbeitsplatz, psychisch belastenden Arbeitsbedingungen, Vertragsunsicherheit, emotionalem Stress und längeren Schichtarbeitszeiten kommt.

Selbständige Erwerbstätigkeit – Die Unterscheidung zwischen direkter Beschäftigung und selbständiger Erwerbstätigkeit beruht auf dem Vorhandensein oder Fehlen eines Unterordnungsverhältnisses. Bei direkter Beschäftigung besteht ein Unterordnungsverhältnis zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Umgekehrt kann die Selbständigkeit verschiedene Strukturen annehmen, wobei die vertraglichen Aspekte immer einen Dienstleistungsvertrag zwischen der Fluggesellschaft als Nutzer der Arbeitskraft und den Flugbesatzungsmitgliedern als Selbständige implizieren. Daher ist es schwierig, faktische Arbeitsverhältnisse anzuerkennen, die auf der persönlichen Abhängigkeit der Flugbesatzungsmitglieder von den Dienstleistern beruhen.

Das wesentliche Merkmal eines Arbeitsverhältnisses besteht darin, dass eine Person während eines bestimmten Zeitraums für eine andere Person und unter deren Leitung Dienstleistungen erbringt und dafür eine Vergütung erhält. Wenn Arbeitnehmer über Arbeitsvermittlungsagenturen oder als selbständige Dienstleistungen für mehrere Luftfahrtunternehmen erbringen, würden sie mangels eines Unterordnungsverhältnisses nicht in den Genuss des Schutzes kommen, der direkten Arbeitnehmern gewährt wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass die Luftfahrtunternehmen ihnen dennoch dieselben Beschränkungen und Regeln auferlegen wie den direkt Beschäftigten.

Pay-to-fly- und Zero-Hour-Verträge – Pay-to-fly- und Null-Stunden-Verträge auf dem EU-Luftfahrtmarkt betreffen in der Regel Piloten, die über keine nennenswerte Flugerfahrung verfügen und daher Erfahrungen auf einem bestimmten Flugzeugtyp sammeln müssen, um ihre Beschäftigungsfähigkeit zu verbessern. Bei "Pay-to-fly"-Verträgen zahlen die Piloten den Luftfahrtunternehmen die Flugstunden, die sie absolvieren, anstatt ein Gehalt zu erhalten. "Zero-Hour"-Verträge bedeuten, dass die Piloten von den Fluggesellschaften nur für die Dauer der Flüge bezahlt werden.

Regulatorische Herausforderungen

Arbeits- und Sozialrecht

Da der EU-Luftverkehrsmarkt im Wesentlichen durch das nationale Arbeitsrecht der Mitgliedstaaten geregelt wird, wächst die Besorgnis über Sozialdumping und dessen Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen des Luftfahrtpersonals. Die Fluggesellschaften könnten versuchen, die nationalen Rechtsvorschriften des Staates, in dem sie niedergelassen sind, auf die Arbeitsverträge anzuwenden, auch wenn ihre Beschäftigten von verschiedenen Standorten aus arbeiten. Die zunehmende Verbreitung atypischer Beschäftigungsverhältnisse ermöglicht es den Fluggesellschaften, sich im Bereich des Arbeits- und Sozialversicherungsrechts zu engagieren.

Im Fall Ryanair beispielsweise versuchte die Fluggesellschaft, Kostenvorteile zu erzielen, indem sie irisches Recht auf Arbeitsverträge anwandte, auch wenn diese über Vermittler oder Vertragsbedienstete abgeschlossen wurden, unabhängig davon, wo die Besatzung tätig war. Der EuGH stellte sich auf die Seite der Arbeitnehmer, die die Möglichkeit haben, vor dem Gericht zu klagen, an dem sie ihre Tätigkeit für Ryanair hauptsächlich ausüben.

Schutz der Gewerkschaften im Verkehrssektor

Trotz der Anerkennung von Tarifverhandlungen in Artikel 153 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union enthält das EU-Recht keine genauen Definitionen von Gewerkschaften und Tarifverträgen. Die Arbeitnehmerrechte in Bezug auf die Gründung von Gewerkschaften und Tarifverhandlungen auf betrieblicher Ebene werden im Wesentlichen durch nationales Recht geregelt. Rechtsverbindliche Tarifverträge können nur von Gewerkschaften abgeschlossen werden, die nach nationalem Recht gegründet wurden.

In der Regel gelten diese Vereinbarungen nicht über den Staat hinaus, in dem sie abgeschlossen wurden, es sei denn, die rechtlichen Voraussetzungen für die Anerkennung von Gewerkschaften und das Aushandeln von Vereinbarungen in den betreffenden ausländischen Staaten sind erfüllt.

Das Fehlen von Vorschriften, die die Gründung von Gewerkschaften und sinnvolle Verhandlungen auf EU-Ebene erleichtern, in Verbindung mit dem Aufkommen transnationaler Fluggesellschaften, stellt eine Herausforderung für die Regulierung des Schutzes der Beschäftigten im Luftverkehr als transnationale Arbeitnehmergruppen dar. Dies wirft die Frage auf, wie die Vertretung atypisch beschäftigter Arbeitnehmer sichergestellt werden kann.

Ermüdung von Piloten

Die Ermüdung von Piloten hat einen erheblichen Einfluss auf die Beurteilung der Diensttauglichkeit des Personals. Nach einer Studie der European Cockpit Association berichteten etwa 50 Prozent der befragten Piloten von Luftfahrtunternehmen der Gemeinschaft über unfreiwilliges Einschlafen im Cockpit oder Episoden von Sekundenschlaf.

Überraschenderweise verzichteten fast 80 Prozent der übermüdeten Piloten entweder auf eine Müdigkeitsmeldung oder hielten sich für fluguntauglich. Bei verschiedenen Formen atypischer Beschäftigungsverhältnisse kann die geringere Arbeitsplatzsicherheit dazu führen, dass das fliegende Personal aus Angst vor Nichtverlängerung oder Nichtbeschäftigung keine Krankmeldung vornimmt und keine Sozialleistungen in Anspruch nimmt.

Der Weg in die Zukunft

In einem wettbewerbsorientierten Luftverkehrsmarkt könnten Fluggesellschaften versucht sein, auf verschiedene Formen atypischer Beschäftigung zurückzugreifen, insbesondere in Krisenzeiten wie der Covid-19-Pandemie, wenn eine größere Flexibilität erforderlich ist. Die potenzielle Prekarität von Piloten und anderen Flugbesatzungsmitgliedern kann nicht nur deren Arbeitsinteressen erheblich beeinträchtigen, sondern auch Sicherheitsbedenken aufwerfen, da schlechte Arbeitsbedingungen und ungünstige Beschäftigungsverhältnisse dazu führen können, dass Besatzungsmitglieder bei Unwohlsein oder Übermüdung fliegen, ohne dies dem Arbeitgeber zu melden.

In diesem Artikel wurden die derzeitigen Arbeitspraktiken auf dem zivilen Luftfahrtmarkt der EU untersucht. Dabei wurden zwei entscheidende Punkte hervorgehoben, die für die arbeitsrechtliche Regulierung des internationalen Luftverkehrs während des Liberalisierungsprozesses von Bedeutung sind. Zum einen würde ein liberalisierter internationaler Zivilluftfahrtmarkt die Landschaft der Arbeitsbeziehungen verändern, da er die transnationale Mobilität der Beschäftigten von Fluggesellschaften und global vereinbarte Vertragsbeziehungen mit sich bringen würde.

Dies würde es den Fluggesellschaften ermöglichen, flexible Arbeitskräfte zu rekrutieren und dem anhaltenden Problem des Fachkräftemangels zu begegnen. Die Zunahme atypischer Beschäftigungsverhältnisse kann die Wettbewerbsfähigkeit der Luftverkehrsbranche erheblich verbessern und erleichtern, was den einzelnen Verbrauchern in Bezug auf Preise und Erreichbarkeit zugute kommt. Auf der anderen Seite können sie nicht nur zu prekären Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten der Luftfahrtunternehmen führen und die Flugsicherheit beeinträchtigen, sondern auch die Spannungen auf dem Arbeitsmarkt verschärfen und die nachhaltige Entwicklung der Luftverkehrsbranche behindern.

Angesichts der negativen Auswirkungen atypischer Beschäftigungsverhältnisse und der festgestellten Bedenken hinsichtlich der Arbeitsregulierung sollten die Regulierungsbehörden einen Mechanismus zur Eindämmung von Missbrauch und Sozialdumping durch Arbeitgeber gegenüber Piloten entwickeln. Die Interessenvertreter der Branche sollten die Bedeutung des dreiseitigen sozialen Dialogs zwischen Regulierungsbehörden, Luftfahrtunternehmen und Arbeitnehmern hervorheben.

Der Dialog kann dazu beitragen, einen nachhaltigen arbeitsrechtlichen Rahmen zu schaffen, der den betrieblichen Erfordernissen gerecht wird, die wirtschaftliche Entwicklung der Luftfahrtindustrie fördert und die negativen Auswirkungen eines unzureichenden Arbeitsschutzes auf die Flugsicherheit und die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten mindert. Für eine erfolgreiche Liberalisierung des internationalen Luftverkehrs ist ein spezifischer und umfassender Rechtsrahmen für Arbeitsnormen im Luftverkehr wünschenswert.

Angesichts des internationalen Charakters der Zivilluftfahrt ist ein weltweit harmonisierter Ansatz fragmentierten nationalen und regionalen Regelungen vorzuziehen. Am 15. März 2022 haben die Internationale Zivilluftfahrt-Organisation und die Internationale Arbeitsorganisation ein Abkommen über institutionelle Zusammenarbeit geschlossen, um die Zusammenarbeit zwischen diesen beiden Sonderorganisationen der Vereinten Nationen in Bereichen von gemeinsamem Interesse zu verbessern. Es bleibt abzuwarten, wie diese beiden Organisationen die Führung bei der Förderung hoher Arbeitsnormen und -grundsätze übernehmen werden, die eine notwendige Voraussetzung und kein Hindernis für eine globalisierte internationale Luftverkehrsbranche sind.

