Personalmanagement (1)

Über den Autor

Dimitrios Ziakkas ist Assistenzprofessor an der School of Aviation and Transportation Technology der Purdue University. Er ist Airbus-Kapitän, Ausbilder und Prüfer mit aktuellen Musterberechtigungen für Airbus A320, A330, A350 und A340. Ziakkas erwarb 1994 einen Bachelor of Science in Luftfahrtwissenschaften an der Hellenic Air Force Academy in Athen und 2003 einen Bachelor of Science in Wirtschaftswissenschaften an der National and Kapodistrian University of Athens (NKUA). Darüber hinaus erwarb er 2006 einen Master of Science in Geschichte und Philosophie der Wissenschaft und Technologie, ebenfalls an der NKUA. Ziakkas promovierte am Graduiertenprogramm für Geschichte und Philosophie der Wissenschaft und Technologie (NKUA) 2014. Darüber hinaus hat er einen Master of Science in Human Factors in Aviation der Universität Coventry, Vereinigtes Königreich (2016), einen Master of Business Administration der Universität Birmingham (2019) und einen Master of Science in Human Resources Management and Development der Universität Salford (2019). Er ist Mitglied der Europäischen Agentur für Flugsicherheit (Easa), der Human Factors and Ergonomics Society (HFES), der Society for the History of Technology (Shot), Fellow-Mitglied der Royal Aeronautical Society, UK (Fraes), Mitglied der Hellenic Aviation Society und Vollmitglied der European Association for Aviation Psychology (Eaap). Kontakt