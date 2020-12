Das wöchentliche airliners.de- Personalmanagement-Briefing . Dieses Mal unter anderem mit Führungswechseln im Lufthansa-Konzern, dem Rücktritt des Ufo-Vorsitzenden und freiwilligen Programmen zum Arbeitsplatzabbau am Flughafen München.

Personal

Der Jobabbau bei Lufthansa ist in vollem Gange. Ende des Jahres sollen noch 109.000 Mitarbeiter übrig sein. Im kommenden Jahr werden weitere gehen müssen. Trotz anziehender Nachfrage bleiben die Verluste hoch. Weiterlesen

Schon im Frühjahr könnte sich Lufthansa erstmals in ihrer Geschichte gezwungen sehen, eine große Anzahl Piloten zu entlassen, sagt Carsten Spohr. Eine Eingung müsse her, dann könnte die Rückkehr in die Profitabilität schneller gelingen als gedacht. Weiterlesen