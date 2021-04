Das wöchentliche airliners.de- Personalmanagement-Briefing . Dieses Mal unter anderem mit einer Impfoffensive bei Lufthansa und Sunexpress, dem neu gewählten Ufo-Vortstand und der Kritik der VC am Smartlynx-Einsatz für Tui.

Personal-Meldungen

Lufthansa will ihre 63.000 Mitarbeiter in Deutschland selbst impfen. Dazu wird es Impfzentren an drei Standorten geben. Der Konzern wartet aber noch auf die Zuteilung des Impfstoffs. Weiterlesen

Sunexpress hat angekündigt, alle Mitarbeiter in der Türkei, die im direkten Kontakt mit Passagieren und Flugzeugen stehen, ab sofort gegen das Corona-Virus impfen zu wollen. Laut Mitteilung hat die erste Gruppe von Crew-Mitgliedern ihre Impfung vergangene Woche erhalten.