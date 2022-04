Jour fixe auf airliners.de: Immer sonntags präsentieren wir die wichtigsten Meldungen der Woche aus den Bereichen Human Resources, Beruf und Karriere. Nichts verpassen: Das "Personal & Karriere"-Briefing gibt es für "airliners+"-Abonnenten als wöchentlichen Newsletter. Alle aktuellen Themen-Briefings finden Sie immer auf unserer Übersichtsseite.

Personal

Doch kein Streik über Ostern: Im Tarifkonflikt um die Erhöhung der Entgelte für die rund 25.000 Sicherheitskräfte an deutschen Verkehrsflughäfen haben sich BDLS und Verdi geeinigt, wie die Gewerkschaft berichtet. Der Tarifabschluss setze sich aus mehreren Komponenten zusammen. Weiterlesen

Das Landesarbeitsgericht Düsseldorf kippt die Kündigungen von drei ehemaligen Laudamotion-Beschäftigten. Wie "Aviation Direct" berichtet, hatten die vormals in Stuttgart und Düsseldorf stationierten Mitarbeiter mindestens vier Kündigungsschreiben verschiedener Tochtergesellschaften zugestellt bekommen.

Auch Tuifly streitet seit Jahren mit ihren Piloten. Seit Frühjahr vergangenen Jahres versucht der Ferienflieger, die Belegschaft zu verkleinern. Doch die Pilotenschaft wehrt sich juristisch gegen Kündigungen. Jetzt gab es erstmals eine finale Entscheidung. Weiterlesen

Offenbar wegen fehlenden Streikerfolgen geben die Piloten der Vereinigung Cockpit die Idee für einen Dauerstreik bei Aerologic auf. Die Arbeitgeber stehen derweil vor dem Abschluss eines Tarifvertrags mit Verdi. Noch wird das aber dementiert. Weiterlesen

Köpfe

Jens Ritter (Bild oben), bislang Mitglied der Geschäftsführung und COO von Eurowings, ist ab sofort neuer CEO von Lufthansa Airlines. Dr. Jörg Beißel, bislang Leiter des Corporate Controlling der Lufthansa Group, übernimmt ab sofort die Position des CFO der Lufthansa Airlines.

Edi Wolfensberger © Eurowings

Neuer Chief Operating Officer (COO) bei Eurowings: Edi Wolfensberger, bislang COO von Brussels Airlines, wechselt jetzt in seiner Position in die Geschäftsführung von des deutschen Billigfliegers. Er tritt Nachfolge von Jens Ritter an, der neuer CEO von Lufthansa Airlines wird.

Cenk Özöztürk wird Generalbevollmächtigter der Flughafen Köln/Bonn GmbH, wie diese mitteilt. Der Generalbevollmächtigte kann mit einem Geschäftsführer zusammen Rechtsgeschäfte abschließen und Erklärungen abgeben. Özöztürk ist bereits seit neun Jahren in Führungspositionen des Flughafens tätig.

Marjan Rintel © KLM

Der Aufsichtsrat von KLM will Marjan Rintel als neue Präsidentin und CEO von KLM ernennen, wie die Airline mitteilt. Rintel ist momentan die Chefin der Dutch Railways. Bereits zuvor arbeitete sie 15 Jahre lang in verschiedenen Positionen bei KLM.

