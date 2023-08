Personal & Karriere Lackmann-Wechsel, Streik in Leipzig/Halle, keine Kapitäne

Exklusiv für airliners+ Abonnenten

Das wöchentliche airliners.de-Personalmanagement-Briefing. Dieses Mal unter anderem mit Oliver Lackmann, der von Tui zu German Airways gewechselt ist, einem Streik der DHL-Beschäftigten am Flughafen Leipzig/Halle und einem Mangel an Flugkapitänen in den USA.