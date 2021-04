Jour fixe auf airliners.de: Immer sonntags präsentieren wir die wichtigsten Meldungen der Woche aus den Bereichen Human Resources, Beruf und Karriere. Nichts verpassen: Das "Personal & Karriere"-Briefing gibt es auch als wöchentlichen Newsletter. Alle aktuellen Themen-Briefings finden Sie immer auf unserer Übersichtsseite.

Personal

Swiss prüft derzeit, ob eine Impfpflicht für fliegendes Personal einzuführen, berichtet "About Travel". Laut einem Sprecher sei eine Impfpflicht für Flight-Attendants und Piloten nicht vom Tisch. Zudem plant das Management, die rund 6000 Angestellten mit "sicherheitsrelevanten Aufgaben" an mehreren reservierten Terminen in einem Impfzentrum impfen zu lassen.

United Airlines will nach einem Einstellungsstopp wegen der Corona-Krise wieder bis zu 300 Piloten einstellen. Mit der steigenden Zahl der Corona-Impfungen nehme auch die Nachfrage nach Flügen wieder zu, begründete Airline-Chef Quigley die Entscheidung.