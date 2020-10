Peoples verlängert reduzierten Flugplan nach Wien

Die Regionalairline Peoples passt ihr Angebot der gesunkenen Nachfrage erneut an. So bietet die Fluglinie von 2. November bis einschließlich 27. März werktags jeweils eine Rotation an. Am Wochenende sind weiterhin keine Flugverbindungen vorgesehen. Ursprünglich war dieser reduzierte Flugplan nur bis Anfang November geplant.