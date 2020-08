Neu: PDF-Ansicht und Volltext-RSS verfügbar, was wünschen Sie sich als Nächstes?

Wir arbeiten permanent am Ausbau von airliners+ und befragen regelmäßig unsere Abonnenten. Das Ergebnis war zuletzt eindeutig: Artikel als PDF-Download und ein Volltext-RSS-Feed wurden gewünscht. Beides gibt es nun. Jetzt fragen wir erneut: Welche Features sollen wir als Nächstes umsetzen?

Seit Ende Mai gibt es den Premium-Bereich airliners+ mit vielen Features und einem komplett anders gestalteten Layout ganz ohne blinkende Werbung. Regelmäßig veröffentlichen wir seitdem Updates und als Abonnent bestimmen Sie mit, was als Nächstes entwickelt wird.

Denn ein Onlinemagazin lebt nicht allein von einem übersichtlichen Layout. Auch große und kleine Funktionen, die den Abonnenten die Arbeit erleichtern, sind Teil des airliners+ Angebots. Dazu gehörten beispielsweise zahlreiche ergänzende Volltext-Newsletter, die wir bereits ermöglicht haben.

Mit airliners+ orientiert sich die Darstellung der Inhalte nämlich nicht mehr am Ziel, möglichst viele Seitenaufrufe für möglichst viele Banner-Einblendungen zu generieren. Es orientiert sich allein am perfekten Lesernutzen. Egal ob auf dem Desktop, mobil - und jetzt neu sogar extern in Ihrem Lieblings-RSS-Reader oder ausgedruckt auf Papier!

Zwei neue airliners+ Features verfügbar

Mit airliners+ ab sofort nutzbar: Artikel in gestalteter PDF-Ansicht und RSS-Volltext-Feed. Foto: © airliners.de

PDF-Download: Sie können ab sofort auf "Artikel als PDF" klicken. (Den Link gibt es unter jedem Artikel, verlinkt ist ein Beispiel). So laden Sie den Artikel in einem übersichtlich lesbaren, zweispaltigen Zeitungslayout herunter. Das PDF-Format ist ideal zur digitalen Ablage oder zum Drucken auf Papier. Beides wurde immer wieder gewünscht, jetzt ist es verfügbar. Die Verlinkungen werden im Text übrigens mit Fußnoten gekennzeichnet, die Links selbst finden Sie dann am Ende des Textes aufgelistet.

Volltext-RSS: Zudem haben sich viele airliners+ Abonnenten einen Volltext-RSS-Feed gewünscht. Auch das haben wir nun umgesetzt. Der bestehende Anriss-Feed mit Link zum Lesen auf airliners.de bleibt für alle nutzbar. Abonnenten können nun stattdessen aber auch einen Volltext-RSS-Feed nutzen. Dazu steht jedem Nutzer ab sofort ein individueller Link zur Verfügung, der mit dem airliners+ Account verknüpft ist.

Was sollen wir als Nächstes umsetzen?

Sie sind noch kein airliners+ Abonnent? Dann starten Sie jetzt einen kostenlosen Probemonat und stimmen Sie über zukünftige Features mit ab. Denn unser Premium-Angebot ist noch lange nicht fertig. Im Gegenteil: airliners+ steht erst ganz am Anfang.

Wir bauen am perfekten Online-Fachmagazin für die Luftverkehrsbranche. Unsere Ansprüche messen sich dabei an den Erwartungen, die Sie als Abonnent an ein modernes Fachinformationsangebot im Internet haben. Lassen Sie uns gemeinsam das Beste aus airliners.de herausholen!