PCR-Tests jetzt auch am Flughafen Weeze möglich

Ab sofort werden am Airport Weeze auch PCR-Tests angeboten, teilte der Flughafen am Niederrhein mit. Der Flughafen unterhält seit Jahresbeginn in Kooperation mit dem Sonsbecker Unternehmen Ripkens-Training ein Corona-Testcenter im Terminal.