Passagierzahlen am Frankfurter Flughafen erholen sich ein wenig

Die Passagierzahlen am Frankfurter Flughafen haben sich in der letzten Juni-Woche leicht erholt. Vom 22. bis 28. Juni zählte der Flughafenbetreiber Fraport über 170.00 Fluggäste und damit 89 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie der Konzern mitteilte. Das waren gut 11.000 Fluggäste mehr als in der Vorwoche.