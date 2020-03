Passagierzahlen am Frankfurter Flughafen brechen im März ein

Die Passagierzahlen am Frankfurter Flughafen sind in den ersten beiden Märzwochen aufgrund der Coronakrise um rund 28 Prozent abgesackt, sagte Fraportchef Stefan Schulte im Rahmen der Bilanzpressekonferenz. In den vergangenen Tagen betrug das Minus allerdings bereits 45 Prozent. Ähnlich verhält es sich auch bei den Flugbewegungen.