Passagierzahlen erholen sich in Frankfurt nur leicht

Die Passagierzahlen am Flughafen Frankfurt erholen sich trotz Sommerferienzeit nur langsam. Noch immer fliegen rund 78 Prozent weniger Reisende über das wichtigste Drehkreuz in Deutschland. Einzig die Fracht ist ein Lichtblick.

Die Passagierzahlen am Frankfurter Flughafen haben sich auch Anfang August nur langsam aus dem Corona-Tief bewegt. In der vergangenen Woche (3. bis 9. August) zählte der Flughafenbetreiber Fraport an Deutschlands größtem Airport rund 353.400 Fluggäste und damit 77,5 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie er am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Das waren rund 9600 Passagiere mehr als in der vorangegangenen Vorwoche, als der Rückgang im Jahresvergleich 78,6 Prozent betragen hatte.

Die Zahl der Flugbewegungen sank nun im Vergleich zur entsprechenden Kalenderwoche des Vorjahres um 61,3 Prozent auf 4023 Starts und Landungen. Das Aufkommen an Fracht und Luftpost fiel um elf Prozent auf 34.490 Tonnen, nachdem sich der Rückgang in der Vorwoche im Jahresvergleich auf 15,8 Prozent belaufen hatte.

Wöchentliche Passagierzahlen am Flughafen Frankfurt Kalenderwoche Passagiere Vorjahr KW12 331353 1250389 KW13 118965 1279194 KW14 66151 1378146 KW15 46338 1448063 KW16 37015 1370926 KW17 45270 1414688 KW18 48570 1387714 KW19 52773 1388763 KW20 60264 1401488 KW21 65659 1427370 KW22 75276 1420302 KW23 111823 1471355 KW24 109376 1519111 KW25 161482 1523415 KW26 172671 1613748 KW27 251033 1503192 KW28 275129 1537034 KW29 307560 1577231 KW30 321746 1584956 KW31 343865 1606846 KW32 353438 1570836

Die Wöchentlichen Passagierzahlen am Flughafen Frankfurt sowie die Vergleichszahlen aus dem Vorjahr während der Corona-Krise. Quelle: Fraport

Viele Fluggesellschaften bieten seit Juni wieder mehr Flüge an, nachdem der Passagierverkehr wegen der weltweiten Reisebeschränkungen seit Ende März weitgehend zusammengebrochen war. Seit dem 15. Juni hat das Auswärtige Amt die Reisewarnungen für die meisten EU-Mitgliedsstaaten, den Schengen-Raum und Großbritannien aufgehoben. Allerdings gibt es inzwischen wieder Reisewarnungen für bestimmte Regionen. Branchenvertreter erwarten, dass der Passagierverkehr erst in einigen Jahren wieder das Niveau aus der Zeit vor der Coronavirus-Pandemie erreicht.

Wöchentlicher Frachtumschlag am Flughafen Frankfurt Kalenderwoche Luftfracht (Tonnen) Vorjahr KW12 36591 45969 KW13 33147 45720 KW14 32904 43872 KW15 32027 44544 KW16 29794 41670 KW17 33694 38684 KW18 35877 38997 KW19 34795 41226 KW20 37260 43528 KW21 36345 44001 KW22 33996 40665 KW23 34616 39697 KW24 34043 38818 KW25 33889 40732 KW26 34591 42082 KW27 34155 42587 KW28 33785 40558 KW29 32669 40282 KW30 33272 40775 KW31 33193 39422 KW32 34490 38753