Wieder etwas mehr Passagiere in Frankfurt

Die Passagierzahlen am Frankfurter Flughafen bleiben weiter im Keller. In der Woche vom 18. bis 24. Mai zählte der Flughafenbetreiber Fraport nur knapp 66.000 Fluggäste und damit 95,4 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Allerdings waren es knapp 5400 Passagiere mehr als in der Woche zuvor. Das Cargo-Aufkommen sank im Vergleich zum Vorjahr um 17,4 Prozent auf rund 37.000 Tonnen. Die Zahl der Flugbewegungen ging um 83 Prozent auf rund 1800 Starts und Landungen zurück.