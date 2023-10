Passagierzahlen am Flughafen Wien im September nahezu auf Vorkrisenniveau

Der Flughafen Wien verzeichnete im September einen Anstieg der Passagierzahlen, die nur knapp unter dem Niveau vor der Corona-Pandemie lagen. Laut Angaben des Flughafens erhöhte sich die Anzahl der Passagiere um zehn Prozent auf 2,9 Millionen Passagiere.

Mit den Beteiligungen an den Flughäfen Malta und Kosice fertigte die Betreibergesellschaft 3,8 Millionen Passagiere im vergangenen Monat ab. Das Passagieraufkommen erreichte in der Gruppe wieder Vorkrisenniveau, am Flughafen Wien lag das Passagieraufkommen zwei Prozent unter dem Niveau von September 2019.

Der Anstieg der Passagierzahlen in Wien ist vor allem auf die steigende Anzahl der Lokalpassagiere zurückzuführen, die um 15,5 Prozent auf 2,2 Millionen anstieg. Bei den Transferpassagieren hingegen gab es einen leichten Rückgang um 3,5 Prozent, was einer Gesamtzahl von etwa 700.000 Reisenden entspricht. Die Anzahl der Flugbewegungen am Flughafen Wien erhöhte sich um 6,3 Prozent auf insgesamt 20.729 Starts und Landungen.