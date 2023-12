Passagierzahlen am Flughafen Frankfurt steigen im November um 12,2 Prozent

Lufthansa betreibt am Flughafen Frankfurt ihr größtes Drehkreuz.

Der Passagierverkehr am Frankfurter Flughafen hat sich im November ein weiteres Stück von seinem Corona-Tief erholt. Der Flughafenbetreiber Fraport zählte im abgelaufenen Monat knapp 4,6 Millionen Fluggäste und damit 12,2 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie er in Frankfurt mitteilte.

Damit lag das Aufkommen noch 9,4 Prozent niedriger als vor der Corona-Pandemie im November 2019. Im Oktober hatte der Rückstand zum Vorkrisenniveau noch 11,9 Prozent betragen.

Im Cargo-Geschäft zog das Aufkommen nach einer längeren Schwächephase wieder an. So wurden am Frankfurter Flughafen im November 174.258 Tonnen Fracht und Luftpost umgeschlagen. Das waren sechs Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, aber 6,6 Prozent weniger als im November 2019.

Auch international positive Entwicklung

Über den Frankfurter Flughafen hinaus konnte die Betreibergesellschaft ein kontinuierliches Passagierwachstum verzeichnen.

Insbesondere der Ljubljana Airport (LJU) in Slowenien verzeichnete im November einen signifikanten Anstieg des Verkehrsaufkommens um 37,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Griechische Regionalflughäfen, der Flughafen von Antalya sowie der Flughafen in Lima in Peru weisen ebenfalls steigende Passagierzahlen aus.

Im Gegensatz dazu verzeichneten die beiden bulgarischen Flughäfen Burgas und Varna sowie die beiden brasilianischen Flughäfen Fortaleza und Porto Alegre einen Rückgang des Verkehrsaufkommens.