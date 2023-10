Passagierzahlen am BER mit leichtem Zuwachs im September

Im September stieg die Zahl der Passagiere am BER um 50.000 an – ein Wachstum von 9,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Auch die Flugbewegungen und nehmen zu. Insgesamt hält sich das Wachstum jedoch sehr in Grenzen.

Der Flughafen Berlin-Brandenburg verzeichnete im vergangenen Monat einen leichten Anstieg der Passagierzahlen.

Laut Angaben des Airports nutzten im September rund 2,27 Millionen Passagiere den BER. Dies entspricht einem Zuwachs von etwa 50.000 Reisenden im Vergleich zum Vormonat August.

Im Vergleich zum September des Vorjahres ist somit ein Wachstum von 9,8 Prozent zu verzeichnen.

Vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie, im September 2019, wurden an den damaligen Flughäfen Tegel und Schönefeld etwa 3,3 Millionen Fluggäste gezählt.

In den ersten drei Quartalen des Jahres reisten insgesamt fast 17,2 Millionen Passagiere über den BER. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es in den ersten neun Monaten rund 14,6 Millionen Reisende, so der Flughafen. Trotz der Pandemie ist also ein erkennbares Wachstum zu verzeichnen.

Flugbewegungen nehmen zu

Im vergangenen Monat wurden am BER insgesamt 16.640 Flugzeuge gezählt, die starteten und landeten. Das bedeutet einen Anstieg um etwa 500 Flugbewegungen im Vergleich zum August. Im September des Vorjahres waren es noch etwa 700 Flugzeuge weniger. Vor der Pandemie, im September 2019, wurden rund 25.700 Flugbewegungen auf den ehemaligen Flughäfen verzeichnet.

Auch die Luftfrachtverladungen am BER zeigen einen positiven Trend. Im vergangenen Monat wurden laut Mitteilung insgesamt 3212 Tonnen Luftfracht verladen und damit 2882 Tonnen mehr als im September des Vorjahres. Auch im Vergleich zum September 2019 ist eine Zunahme zu verzeichnen – damals wurden 3017 Tonnen verladen.