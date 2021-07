Passagierverkehr am Frankfurter Flughafen zieht an

Der Passagierverkehr am Frankfurter Flughafen hat zu Beginn der Hauptreisezeit im Juni nach schwierigen Monaten merklich zugelegt. Mit knapp 1,8 Millionen Fluggästen überschritt das Fluggastaufkommen nach dem Mai zum zweiten Mal in diesem Jahr die Millionenmarke, wie der Flughafenbetreiber Fraport mitteilte.

Das war fast dreimal so viel wie ein Jahr zuvor und mehr als die 1,25 Millionen Passagiere im Mai, aber 73 Prozent weniger als vor der Corona-Pandemie im Juni 2019. Das Aufkommen an Fracht und Luftpost dagegen wuchs im Vergleich zu Juni 2020 um 31,5 Prozent auf über 180.000 Tonnen.

Für das laufende Jahr hat Fraport-Chef Stefan Schulte für Frankfurt zuletzt "unter 20 bis 25 Millionen" Fluggäste vorausgesagt. Nach seiner Einschätzung wird die Nachfrage "irgendwann im Sommer" anziehen.

2020 war das Aufkommen auf weniger als 19 Millionen Passagiere eingebrochen, nachdem der Flughafen 2019 mit mehr als 70 Millionen ein Rekordjahr verzeichnet hatte. Schulte erwartet dieses Niveau erst in den Jahren 2025 oder 2026 wieder.

Auch Fraport-Beteiligungen verzeichnen Zuwächse

Auch im internationalen Portfolio setzte sich die positive Entwicklung der Passagierzahlen fort. Alle Konzern-Flughäfen verbuchten deutliche Zuwächse von teils mehreren hundert Prozent, allerdings wiederum auf Basis des stark reduzierten Aufkommens im Mai 2020. Im Vergleich zu Mai 2019 gingen die Fluggastzahlen an den Konzern-Flughäfen weiterhin deutlich zurück.

Am Flughafen im slowenischen Ljubljana stieg das Fluggastaufkommen im Mai auf knapp 28.000 Passagiere. Die brasilianischen Airports in Fortaleza und Porto Alegre verzeichneten rund 610.000 Fluggäste. Der Flughafen Lima in Peru zählte im Berichtsmonat rund 800.000 Passagiere.

Die 14 griechischen Regionalflughäfen verbuchten rund 1.480.000 Fluggäste. Das Passagieraufkommen an den bulgarischen Twin Star-Airports Burgas nahm auf knapp 160.000 Fluggäste zu. Der Flughafen Antalya in der Türkei notierte 1,7 Millionen Passagiere. Am Flughafen im russischen St. Petersburg stieg das Aufkommen auf mehr als 1,9 Millionen Fluggäste. Der Airport Xi’an in China verzeichnete einen Zuwachs auf rund 3,4 Millionen Passagiere.