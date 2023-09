Passagierplus an Flughäfen Dresden und Leipzig/Halle

Die Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden haben in den ersten acht Monaten dieses Jahres Passagierzuwächse verzeichnet. Von dem Niveau im Vor-Corona-Jahr 2019 sind die beiden Airports allerdings nach wie vor ein ganzes Stück entfernt.

Wie die Mitteldeutsche Flughafen AG am Mittwoch mitteilte, zählte der Flughafen Leipzig/Halle von Januar bis August etwa 1.35 Millionen Fluggäste. Das seien 41 Prozent mehr gewesen als im Vorjahreszeitraum.

2019 hatten nach Statistiken des Flughafenverbandes ADV in den ersten acht Monaten noch mehr als 1,7 Millionen Passagiere den Flughafen Leipzig/Halle genutzt. Das ist ein Minus von rund 22 Prozent.

Am Flughafen Dresden ist das Vorkrisenniveau noch weiter entfernt. Von Januar bis August wurden in der sächsischen Landeshauptstadt knapp 599.000 Passagiere gezählt. Das waren 13 Prozent mehr als 2022, aber 42 Prozent weniger als 2019. Damals waren in Dresden noch mehr als eine Million Menschen an- und abgeflogen.

An beiden Airports wächst nach Angaben der Flughafenbetreibergesellschaft das Angebot an touristischen Zielen. In Dresden nehmen im September zwei Airlines neue Verbindungen in die Türkei auf. Von Leipzig/Halle aus werden demnächst zweimal wöchentlich Abu Dhabi und Dubai zu erreichen sein.