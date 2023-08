Passagierflüge zwischen USA und China werden sukzessiv angehoben

Die USA und China wollen die Anzahl der Passagierflüge zwischen ihren Ländern verdoppeln. "Unser oberstes Ziel ist ein verbessertes Arbeitsklima, in dem die Luftfahrtunternehmen beider Länder in der Lage sind, ihre bilateralen Rechte in vollem Umfang auszuüben", so das US-Verkehrsministerium (USDOT) in einer Erklärung.

Die Zahl der chinesischen Passagierflüge in die USA soll ab dem 1. September auf 18 wöchentliche Hin- und Rückflüge und ab dem 29. Oktober auf 24 pro Woche erhöht werden. Zurzeit sind zwölf Flüge genehmigt. Die chinesische Regierung werde im Gegenzug der gleichen Anzahl für amerikanische Fluggesellschaften zustimmen.

Die ab Ende Oktober genehmigten 24 wöchentlichen Flüge sind jedoch nur ein Bruchteil der mehr als 150 Hin- und Rückflüge, die vor der Corona-Pandemie von beiden Seiten erlaubt waren.

Air China teilte bereits mit, dass sie einen neuen wöchentlichen Flug zwischen Peking und Los Angeles beantragt habe. China Eastern Airlines, China Southern Airlines und Xiamen Airlines fliegen ebenfalls Ziele in den USA an, während American Airlines, Delta Air Lines und United Airlines Ziele in China ansteuern.