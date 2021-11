Passagieren ist persönliche Boarding-Zeit wichtiger als pünktlicher Abflug

Fluggästen ist es wichtiger, ihre persönliche Boarding-Zeit so kurz wie möglich zu halten. Dies habe sogar Priorität gegenüber der Gesamt-Boardingzeit, heißt es in einer Untersuchung, die jetzt in der Zeitschrift "Operations Research" erschienen ist. Mehr noch: Selbst wenn durch eine kurze Gesamtboardingzeit ein pünktlicher Abflug gewährleistet würde, bevorzugt lediglich rund die Hälfte aller Befragten diese gegenüber einer kurzen individuellen Boardingzeit mit der Gefahr eines verspäteten Abflugs.

Die Untersuchung hatten der Universitäts-Professor Dr. Florian Jaehn und Dr. Simone Neumann, Professur für Management Science und Operations Research, gemeinsam mit Wissenschaftlern aus Israel und Norwegen durchgeführt. Sie befragten hierzu 1.500 Fluggäste, die zu gleichen Teilen aus Deutschland, Israel und den Vereinigten Staaten stammten, nach ihren Präferenzen.

Bislang waren Fluggesellschaften vom genauen Gegenteil ausgegangen. Es komme jedoch darauf an, die individuelle Einsteigezeit, also die Zeit, die der einzelne Passagier oder die einzelne Passagierin benötigt, bis er oder sie auf seinem bzw. ihrem Platz sitzt, zu optimieren. Fluggäste empfinden den Boardingprozess überwiegend als zeitraubend, anstrengend und teilweise auch unangenehm. Das Boarding, also das Einsteigen der Fluggäste in ein Flugzeug, ist für Fluggesellschaften ein zeitkritischer Prozess, der die "Turnaround Time", also die Zeit, die ein Flugzeug zwischen Ankunft und erneutem Abflug am Gate verbringt, maßgeblich beeinflusst.

Aufteilung in zwei bis drei Gruppen vorteilhaft

"Bisheriger Stand der Forschung war, dass es für die Verkürzung der Gesamt-Einsteigezeit vorteilhaft ist, langsame Fluggäste, beispielsweise solche mit Bordgepäck, zuerst in das Flugzeug zu lassen. Wir haben jedoch nachgewiesen, dass eine Minimierung der durchschnittlichen individuellen Einsteigezeit erreicht wird, wenn man langsame Passagierinnen und Passagiere zuletzt einsteigen lässt", erläutert Dr. Simone Neumann. Bei der Aufteilung der Fluggäste in Boardinggruppen wird eine Aufteilung in zwei bis drei Gruppen von den befragten Personen als am angenehmsten empfunden, betonte sie.

Fluggesellschaften, die ihre Kundenzufriedenheit verbessern wollen, sollten ihr Vorgehen überdenken, heißt es in der Studie.